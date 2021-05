Pro Vercelli-Juventus U23 1-0. Gara perfetta

Pro Vercelli-Juventus U23 1-0

Marcatori: Costantino (PVC) all'82'.

PRO VERCELLI: Saro; Hristov, Masi, Auriletto; Clemente (Blaze dall'85'), Awua (Nielsen dal 90'), Emmanuello, Gatto (Iezzi dal 66'); Rolando, Comi (Costantino dal 66'), Zerbin (Della Morte dal 90'). A disposizione: Tintori, Nielsen, Della Morte, Blaze, Bruzzaniti, Rizzo, Esposito, Erradi, Merio, Iezzi, Carosso, Costantino. All. Modesto.

JUVENTUS U23: Israel; Di Pardo, Dragusin, Alcibiade, Anzolin; Leone (Fagioli dal 46'), Peeters (Vrioni dal 65'), Ranocchia; Dabo (Marques dal 65'), Brighenti (Rafia dal 75'), Felix Correia. A disposizione: Nocchi, Bucosse, Troiano, Marques, Fagioli, Compagnon, Capellini, Rafia, Vrioni, Gozzi, Barbieri, Delli Carri. All. Zauli.

Arbitro: Carrione di Casellamare

Ammoniti: Comi; Masi, Awua della Pro Vercelli; Dabo, Ranocchia della Juve U23

PRIMO TEMPO

2': lancio di Masi, testa di Comi, palla a Zerbin che tira, palla a lato, ma buon segno.

4': cross pennellato dalla sinistra di Gatto per la testa di Clemente che, sul secondo palo, solo davanti al portiere, manda a lato.

9': Juve pericolosa: cross di Correia, Dabo sfiora solo di testa.

13': Bei fraseggi della Pro a centrocampo, Rolando e Zerbin sono in palla, l'arbitro ha puntato Comi.

Primo quarto d'ora: la Pro sta dominando: più intensità.

Che Modesto sia soddisfatto si vede, perché tace. Il mister dei bianconeri Zauli, invece, continua a richiamare i suoi.

34': magia Juve. Ranocchia mette in mezzo, tacco di Di Pardo, parata di Saro.

Ammonito Comi.

37': imbucata perfetta di Awua per Rolando, cross, la difesa della Juve sbroglia in corner.

Vento e cielo sempre più grigio.

40': corner di Emmanuello (li batte lui dalla destra, oggi, li batte bene, tesi) per la testa di Comi, palla sul fondo.

SECONDO TEMPO

Juve: fuori Leone, dentro Fagioli.

5': Tensione alle stelle, Masi e Dabo ammoniti dopo una caduta di Faioli in area (evidente la simulazione, non gradita al capitano della Pro).

18': bene Auriletto, nel “forzare” sulla fascia sinistre, bene Masi, negli anticipi, e bene Saro, sempre attento, come un battitore libero di una volta, ma il gioco è meno fluido.

21': due cambi nella Pro, escono Comi e Gatto, entrano Costantino e Iezzi.

24': la Pro non è più brillante come nel primo tempo, ma anche la Juventus non sta facendo grandi cose, anzi.

31': magia di Rolando che, sulla destra, beve i difensori avversari, mette in mezzo, Zerbin tocca, palla a Costantino che di testa mette dentro, Israel para e Costrantino esulta, perché la palla, probabilmente, era dentro...

Mancano 10 minuti ma la Pro non gioca per il pari, e Modesto continua a dire di restare alti...

82': Awua, uno dei migliori, pesca Costantino che, di destro, insacca: Pro Vercelli-ìJuventus U23 1-0.

85': esce Clemente, entra Blaze.

89': la Pro continua ad attaccare, si scaldano Nilelsen e Della Morte, 4 minuto di recupero.

Pro Vercelli qualificata alla fase successiva. Partita perfetta.