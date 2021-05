Bitcoin: come riuscire a fare soldi investendo in questo "oro digitale"

Tutti possono guadagnare investendo nelle criptovalute. Oggi questo è possibile anche grazie alle miriade di possibilità offerte dalla rete, tra le quali le applicazioni e i portali per iniziare a fare bitcoin trading .

Gli strumenti che puoi trovare su internet sono la chiave di tutto. Inizialmente puoi cominciare con l’aiuto dei consigli offerti da qualche esperto in rete, ma presto o tardi, per continuare (e soprattutto per riuscire a vedere dei profitti durevoli) ti servirà conoscere i migliori software nel campo degli investimenti.

Siamo costretti a fare una premessa molto importante: gli exchange di criptovalute non garantiscono dei guadagni sicuri, né tantomeno immediati. Sebbene ci siano alcuni portali che millantano altissimi profitti, quasi oltre ogni aspettativa, la verità è che nessuno può prevedere il futuro e cosa accadrà alla moneta sulla quale decidi di investire. Lo stesso valore dei Bitcoin è volatile e soggetto a degli alti e bassi che, purtroppo, possono influenzare sensibilmente le tue entrate o addirittura farti perdere parecchi soldi.

L’investimento è un rischio, come il gioco d’azzardo. Al contrario di quest’ultimo, però, esistono delle strategie vincenti che possono comunque limitare le tue perdite, pure nei momenti di maggiore crisi finanziaria.

Bitcoin trading: qual è il primo passo da compiere per riuscire a guadagnare?

La prima cosa che dovresti fare è scegliere un portale attraverso il quale introdurti nel mondo delle criptovalute. Ce ne sono tantissimi, la maggior parte dei quali è abbastanza sicuro. Ma non tutti ti mettono a disposizione gli stessi servizi e gli stessi strumenti.

Come puoi distinguere, quindi, un buon portale di trading di criptovalute da uno che potrebbe non essere affidabile? L’importante, come per ogni altra cosa, è guardare al servizio offerto. Il portale deve darti quattro cose fondamentali:

spiegazione dettagliata e informazioni utili per cominciare

demo con la quale partire per mettere alla prova le tue capacità e cominciare a farti le ossa sul campo (alcuni portali ti offrono persino un bonus di partenza con il quale fare i primi investimenti)

tutti gli strumenti che sono indispensabili al fine di portare a termine i migliori scambi

servizio assistenza sempre presente e disponibile

Quando ci sono tutte queste cose, puoi star pur certo che in qualche modo sarai seguito e che il tuo portale è sicuramente gestito da dei veri professionisti del settore.

Avere a che fare con il mercato delle criptovalute, al momento dominato dal Bitcoin (cosiddetto “oro digitale”), non è per nulla semplice. Per questo motivo ti serve la migliore guida che potrai trovare.

Affidarsi agli esperti vuol dire essere umile e avere voglia di imparare e specialmente in un mondo così affascinante e molto complesso.

Bitcoin copy trading:metodo per guadagnare?

La risposta è si perchè grazie a questo metodo offerto da alcune piattaforme è possibile andare a copiare e imitare le operazioni dei migliori traders ottenendo due vantaggi: