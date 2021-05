Muore all'improvviso a 31 anni

Un malore improvviso è stato fatale ad Alfredo Racioppi, vercellese 31enne molto noto nel mondo del calcio locale.

Era allenatore degli esordienti del Castigliano e in passato aveva allenanato anche allenato alcune squadre delle Scuole Cristiane. Grande tifoso dell'Inter e della Pro Vercelli, Racioppi lavorava come vigilante alla Allsystem. Il vercellese lascia i genitori, la sorella e moltissimi amici che, in queste ore, non sanno capacitarsi del lutto.

La società del Castigliano, in segno di lutto, ha deciso di sospendere tutte le attività fino a domenica 23 maggio.