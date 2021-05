“Pillole di Valsesia", la pagina Instagram di due studentesse che amano la loro terra

Si chiama “Pillole di Valsesia” ed è una pagina Instagram che racconta storia, curiosità e luoghi della valle. A crearla due giovani varallesi: Federica Colombo, 18 anni, studentessa di quinta Moda all’Ipsia Magni di Borgosesia, e l’amica di sempre, Micol Sacchi, 21 anni, studentessa di fotografia all’accademia La scala di Milano.

«L’idea – raccontano le ragazze – è nata quest’estate passeggiando tra i boschi della nostra Valsesia. In più occasioni abbiamo incontrato luoghi affascinanti ma poco conosciuti e quindi, a nostro parere, poco valorizzati. Per questa ragione abbiamo deciso di dare vita a uno spazio web dove raccogliere immagini ma anche storie che raccontassero il nostro bellissimo territorio».

La pagina è stata lanciata il 10 gennaio e si è già guadagnata quasi 500 follower. Ogni settimana un intenso programma di aggiornamenti: il lunedì le due autrici caricano foto d’epoca, il mercoledì è il giorno del detto o della poesia valsesiana, il giovedì viene proposto un quiz sulla Valsesia, il venerdì tocca alla fotogallery, mentre la domenica si trova sempre un nuovo post. Vari e numerosi gli argomenti trattati: dai più leggeri (la ricetta a base di toma) ai prodotti artigianali, ai più storici. E così si possono conoscere figure illustri del passato lontano e recente, come Vincenzo Lancia, Cino Moscatelli e Wanda Canna, esplorare luoghi come il Sacro Monte, le chiese valsesiane, Villa Aprilia o il fiume Sesia, approfondire le tradizioni locali come il Carnevale di Varallo o i grandi eventi che hanno caratterizzato il territorio, come la Resistenza. Insomma, un prezioso contenitore per chi già conosce la valle ma anche per chi ancora non la conosce.

«Abbiamo molte idee in cantiere – continuano Colombo e Sacchi – tra le quali uno speciale dedicato alla scuola del legno che l’istituto Lancia e il comune di Varallo faranno partire a settembre. Questo progetto ci consente di mettere a frutto le nostre passioni e i nostri talenti. La grafica nel mio caso, Federica, e la fotografia nel caso di Micol, due lati della stessa medaglia che ci rendono complementari nel lavoro che facciamo. E’ anche un modo di dimostrare concretamente il grande amore che abbiamo per la nostra terra».