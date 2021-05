Montagne covid free: il piano piemontese

Montagne covid free: è pronto il piano regionale per vaccinare tutti i residenti dei centri più isolati del territorio piemontese che, spesso, presentano presidi sanitari minimi. Una campagna che verrà svolta per località e non per categorie, con una duplice valenza: da un lato mettere al sicuro una popolazione "svantaggiata" dal punto di vista logistico, dall'altro quello di offrire una carata in più all'offerta turistica del territorio, sulla scorta di quanto è stato fatto - anche all'estero - con le isole.

La Regione Piemonte sarà la prima in Italia a rendere le proprie montagne Covid free: nella giornata di mercoledì sarà il presidente della Regione, Alberto Cirio, a spiegare i dettagli del piano e le realtà