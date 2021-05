Skating Vercelli: risultati promettenti per le giovani pattinatrici

Continuano a ottenere promettenti risultati le giovani pattinatrici dell’A.S.D. Skating Vercelli, che hanno debuttato in campo agonistico anche nella specialità singolo in occasione del Trofeo d’interesse nazionale AICS FASE I 2021, disputato a Castelletto D'Orba.

La bellissima giornata di gara ha visto impegnate 4 ottime atlete bianco-rosse, nella categoria "Aics gruppo 3", Perugino Ilaria ha ottenuto la 5° piazza, Berveglieri Anita la 7° e Castiglione Maria Cecilia la 9°, mentre nella categoria “Junior Aics Gruppo 3” l’argento ha cinto il collo della più esperta Michelone Martina.

Nonostante si trattasse della loro prima gara, dopo il forzato e complicato periodo pandemico e ci fosse pertanto molta emozione, tutte le pattinatrici hanno saputo dare il massimo; le prestazioni sono state buone e incoraggianti in prospettiva futura, a dimostrazione dell'ottimo lavoro svolto da parte di atleti e tecnici durante gli allenamenti. I tecnici Skating infatti, a fine gara hanno dichiarato la loro piena soddisfazione per le prestazioni delle loro giovani e tenaci atlete. Tutte si presentavano con nuovi programmi gara e i punteggi ottenuti hanno dimostrato che il lavoro impostato in pista non solo funziona ma sta crescendo, un plauso alla costanza e alla tanta passione di queste giovani ma determinate atlete.