Riapre il Cinema Italia: ospiterà le prime 3 serate della rassegna estiva

Dopo una lunghissima pausa a causa delle disposizioni anti Covid, riapre giovedì il cinema Italia di piazza Paietta che si troverà a ospitare anche i primi tre appuntamenti della cinerassegna estiva “Finalmente cinema” inserita nel cartelloni di eventi “Metti una sera… a Vercelli”.

Impossibile, infatti, con le attuali disposizioni in materia di coprifuoco, effettuare una proiezione all'aperto: l'allungamento delle ore di luce implica necessariamente di fissare l'inizio delle proiezioni alle 21,30 e questo orario non consentirebbe agli spettatori di essere a casa in tempo per le 23 ora del coprifuoco.

I film, previsti in programma al Cinema Italia, sono: il 20 maggio Padrenostro, il 27 maggio Lacci ed il 3 giugno I Predatori. Le proiezioni sono previste con inizio per le ore 20,30.

La rassegna, in virtù dello spostamento del coprifuoco alle ore 24 e salvo diverse indicazioni, proseguirà nel Chiostro di San Pietro Martire a partire dal 10 giugno con il film Tenet.