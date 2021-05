Forum per l'Acqua Pubblica: «Vercelli si riprenda l'acquedotto»

Alla vigilia del Consiglio comunale che sarà chiamato a discutere la delibera con cui la Giunta cittadina propone di non far valere la clausola di riscossione da Iren del comparto idrico - dunque degli acquedotti di Vercelli e dei centri serviti da Asm e della relativa gestione - il Comitato Acqua Pubblica Piemonte interviene attaccando, da un lato, la scelta di cedere cinque anni fa le quote di maggioranza della multiutility e, dall'altro, la decisione di non far valere la clausola di riscatto che pure comporterebbe l'esborso di una cifra compresa tra i 37 e i 42 milioni di euro solo per l'acquisizione delle quote, oltre alla somma, quantificabile in oltre 100 milioni di euro, da destinare agli investimenti. Soldi che finirebbero per essere scaricati sulle tariffe finali dell'utenza.

«Eravamo stati facili profeti 5 anni fa - si legge nel documento diffuso dal Comitato - cedere Atena a Iren è servito solo a rappezzare il bilancio in perdita di Iren e a migliorarne poi i profitti facendo crescere gli appetiti delle Fondazioni bancarie Crt e Sanpaolo che le stanno mettendo le mani addosso. Avrebbe potuto essere altrimenti, se gli amministratori comunali di Vercelli fossero stati lungimiranti, mantenendo la loro azienda idrica in mano pubblica, con il bilancio in pareggio grazie alla tariffa che per legge deve assicurare la copertura totale dei costi di gestione e di investimento. Invece hanno ceduto la maggioranza di Atena ai privati e oggi – alla scadenza della moratoria – devono tirare fuori decine di migliaia di euro per rientrare in possesso di quello che hanno svenduto solo 5 anni fa. Eppure questa è la sola strada da percorrere nell’interesse della Città, degli utenti e di una politica ambientale da realizzare, non solo invocare. Purtroppo, la maggioranza che governa Vercelli non vuole esercitare l’opzione di riscatto, preferisce consegnare definitivamente il servizio idrico cittadino a Iren e alle banche».

Secondo il Forum dell'Acqua Pubblica sono molteplici le concause: « l’inerzia della Regione ad attuare il gestore unico dell’Ambito 2, previsto dalla legge; lo stesso Ato2 (Ambito Territoriale 2) tutt’altro che Ottimale, la cui funzione appare sempre più parassitaria, basando la sua sopravvivenza sul mantenimento di decine di aziende idriche di varia natura (pubbliche, private, miste) utili solo all’occupazione di piccoli spazi di potere; quello stesso ATO2 che nel biellese sta dando man forte a Iren per strozzare la gestione diretta del servizio idrico dei Comuni Riuniti. Ricordiamo al Comune di Vercelli e alla Regione Piemonte - si legge nella nota stampa - che loro compito primario è la gestione del servizio idrico unitario e pubblico, in attuazione della legge e della volontà popolare espressa nel Referendum del 2011 di cui proprio quest’anno ricorre il decennale».

In Piemonte, in tal senso, viene considerata virtuosa la recente scelta della Provincia di Cuneo di affidamento del servizio idrico al Gestore unico Cogesi, società interamente pubblica: «non si vede perché ciò non possa valere anche per Vercelli - conclude la nota - Anche a Vercelli e provincia occorre mettere ordine, creare efficienza e sinergie, garantire trasparenza gestire l’acqua come un bene comune e non una merce scorporare il settore idrico da Asm per costituire un’Azienda speciale consortile nella quale aggregare le altre Aziende idriche della provincia e dar vita al gestore unico pubblico del servizio idrico integrato, come previsto dalla legge e dalla volontà popolare espressa nel Referendum del 2011».

Nel pomeriggio è prevista la riunione della prima commissione consiliare chiamata a esprimere il parere sulla delibera relativa ai patti parasociali siglati tra Comune e Iren in tema di acqua, che mercoledì approderà poi in Consiglio.