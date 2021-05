Cerutti: i versi di Dante per dar voce alla protesta e all'indignazione dei lavoratori

Prendono in prestito le parole che Dante riserva agli ignavi, nel III Canto dell'Inferno, i lavoratori della Cerutti di Vercelli e Casale per raccontare l'amarezza di tre mesi trascorsi in un clima di incertezza e di lotta sempre più solitaria. A quasi cento giorni dalla prima manifestazione, dipendenti e sindacati sono tornati davanti al Tribunale per chiedere un cambio di passo nella gestione della crisi. E un'assunzione di responsabilità da parte di chi ha in mano le sorti di una situazione sempre più spinosa.

«Nonostante parole e passerelle - denuncia Maurizio Cantello, segretario della Fiom Cgil di Aessandria - il tavolo inter-ministeriale sulla crisi della Cerutti non è stato aperto. I sindacati non hanno ancora ricevuto alcuna comunicazione ufficiale sulle due offerte di acquisto che sono state presentate e che conosciamo solo attraverso gli articoli dei giornali. C'è una totale mancanza di rispetto per i lavoratori e per i loro diritti: noi non dovremmo neanche essere qui a chiedere un ammortizzatore sociale. Questa situazione doveva essere risolta mesi fa, invece è evidente che stanno cercando di stancarci. Ma non ci riusciranno».

La richiesta più immediata dei manifestanti è di aprire la cassa Covid per i lavoratori: «Oggi è il 18 maggio - rileva Ivan Terranova, Fiom Cgil di Vercelli -: dal 2 maggio, quando è scaduta la cassa integrazione non abbiamo avuto notizie né fondi per i lavoratori. Non sappiamo nulla delle proposte di acquisizione che, però, sembrano essere più che altro finalizzate all'acquisizione del marchio e di poche, pochissime professionalità. Ma la cassa Covid, che prima ci veniva negata perché non c'erano prospettive aziendali, oggi dev'essere attivata».

L'amarezza, tra i lavoratori, è tanta: quest'ennesima crisi aziendale rischia di sancire la fine di un'azienda storica per i due territori. Un'azienda che non verrà sostituita da altre attività e la cui scomparsa, in conclusione, determinerà un impoverimento complessivo dell'offerta lavorativa di un territorio già in grande difficoltà. «La parte economica è già molto complicata - attacca Terranova -: voi lavoratori arrivate da una lunga cassa e da una precedente situazione di part time. Avere l'occorrente per arrivare a fine mese è fondamentale. Invece, stanno cercando di stancarci».

Ai versi di Dante, letti da Andrea Provera, dipendente dello stabilimento di Casale, viene affidata la volontà di interrogare le coscienze di chi, potendo fare qualcosa a favore dei lavoratori, non sta invece muovendo neanche un dito. Il riferimento è al mondo politico, troppo spesso assente quando in ballo ci sono posti di lavoro (anche martedì mattina, a portare la propria solidarietà sono stati ancora una vola il capogruppo del Pd in Consiglio comunale, Alberto Fragapane, il segretario provinciale, Michele Gaietta e Sara Rocutto). A dimostrare che il mondo del lavoro condivide invece battaglie comuni, è la presenza di un gruppo di lavoratori della Freudenberg: anche loro sono sul piede di guerra per la decisione dell'azienda di spostare la produzione, lasciando il Monferrato. Una decisione che mette a rischio il futuro di molte maestranze.