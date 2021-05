Lutto nella sanità vercellese

Sanità vercellese in lutto per la morte di Rosa Maria Bellazzi, dermatologa, già responsabile della struttura ospedaliera del Sant'Andrea. Aveva 70 anni e da tempo era malata: salute e terapie non l'avevano allontanata, per quanto possibile, dal suo studio di viale Garibaldi dove aveva continuato l'attività medica con la professionalità che le era riconosciuta.

I funerali della donna saranno celebrati mercoledì alle 11,30 in Duomo, dove martedì alle 18,30 viene recitato il rosario.

Rosa Maria Bellazzi lascia il marito Gianni Donis, apprezzato commerciante, e le figlie Anna e Maria, medico pediatra, con le rispettive famiglie.