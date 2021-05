Auto fuori strada: 3 ragazzi in ospedale

Sono stati portati in ospedale, secondo le prime informazioni con ferite giudicate lievi, i tre ragazzi che viaggiavano a bordo della Renault Scenic finita fuori strada, intorno alle 21,40 di lunedì sera, davanti alla YKK di Prarolo.

Un incidente stradale autonomo che ha rischiato di avere pesanti consguenze e non solo per la salute delle persone coinvolte. La vettura, infatti, ha rischiato di danneggiare la linea del metanodotto che passa proprio nel punto dell'incidente: per i soccorsi sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Vercelli che, mentre i mezzi del 118 si occupavano dei soccorsi sanitari e di trasportare i ragazzi all'opsedale Sant'Andrea, hanno provveduto alla messa sicurezza della vettura e di tutto l'ambiente circostante, vista la presenza del metanodotto e di una valvola di intercettazione.

Gli accertamenti sulle cause dell'incidente sono in corso da parte dei carabinieri.