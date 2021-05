Tre regioni verso la zona bianca e nuove regole per il cambio di colore

Dal 1 giugno Friuli Venezia Giulia, Molise e Sardegna saranno zona bianca. E, con questo trend di contagi, dal 7 giugno anche Abruzzo, Veneto e Liguria entreranno in zona bianca. Nelle regioni in zona bianca valgono solo le regole di comportamento - dunque mascherina all'aperto e distanziamento - e non c'è coprifuoco.

Ma la situazione epidemiologica sta migliorando nettamente in tutta Italia che, a breve dovrà fare i conti con regole nuove per il passaggio da una zona all'altra.

Nel corso della Cabina di Regia è stato deciso di cambiare i parametri delle zone rosse, arancioni e gialle: la guida non sarà più l'RT ma l'incidenza e un altro forte fattore è il tasso di ospedalizzazione, sia in terapia intensiva che in area medica. Verrebbero inoltre semplificati i 21 criteri precedenti, che scendono a 12. Allo studio, a quanto si apprende da fonti di governo, un possibile nuovo schema dei parametri di validità del Green Pass per chi ha fatto il vaccino. Due, in particolare, i parametri suscettibili di modifiche: la scadenza, a sei mesi dal vaccino, del pass (scadenza che potrebbe essere prolungata) e la valutazione di ottenere il pass già con una prima dose di vaccino. E' stato chiesto agli esperti, in merito, di effettuare approfondimenti medici. C'è, inoltre, l'impegno a muoversi comunque in coordinamento con i parametri decisi a livello Ue.