Istituto Lancia: riprendono gli stage estivi

Ripartono gli stage estivi per gli studenti dell’istituto tecnico e professionale Lancia di Borgosesia. Dopo lo stop forzato dell’anno scorso a causa della pandemia Covid, da quest’estate sarà possibile riprendere i percorsi per le competenze traversali e l’orientamento, l’ex “alternanza scuola-lavoro”.

La riforma ha rivisto le modalità certificative e le tempistiche attuative, rideterminando queste ultime in base all’ordine di studi. In particolare, nel triennio finale sono previste: 150 ore all’Iti Lirelli e 210 ore all’Ipsia Magni, suddivise in ore d’aula e tirocini in azienda. I tirocini in azienda nella fattispecie sono fondamentali in quanto attraverso l’esperienza pratica consentono di consolidare le conoscenze acquisite a scuola e testare sul campo le attitudini degli studenti, arricchirne la formazione e orientarne il percorso di studio grazie a progetti in linea con il loro indirizzo.

L’Istituto, viste sia l’importanza formativa di svolgere i suddetti percorsi sia l’esigenza di preservare la salute di tutte le persone coinvolte nei progetti, propone, per l’anno scolastico 2020/2021, di svolgere in azienda un numero di ore: 120 per le quarte dell’Istituto Tecnico e 200 per le classi dell’Istituto Professionale. Per gli alunni di entrambi gli istituti nel monte ore totale è prevista, inoltre, una formazione sulla sicurezza negli ambienti di lavoro generale - 4 ore in e-learning - nel corso del biennio, e una specifica di 12 ore tenuta da un formatore esterno.

Vista la straordinarietà della situazione che si è venuta a creare in questo ultimo anno l’Istituto, in uno spirito di sicurezza sociale e sanitaria, ha stabilito come criterio strettamente necessario e vincolante per la selezione delle aziende la presentazione, da parte di quest’ultime, di un’autodichiarazione a garanzia dell’attuazione dei protocolli Covid 19.

Come in passato l’istituto, attraverso i proprio referenti, supporterà e affiancherà famiglie e studenti nella ricerca di realtà professionali in cui svolgere il tirocinio.