Sono stati raccolti 830 chili di cibo, sabato 8 maggio, al supermercato Coop di largo Chatillon, nel corso della raccolta alimentare a favore della Croce Rossa Italiana, Comitato di Vercelli.

«La generosità dei vercellesi è un grande aiuto per il nostro comitato che giornalmente porta conforto alle famiglie in difficoltà - commentano dalla Croce Rossa - Vorremmo ringraziare il responsabile di zona Nova Coop, Giuseppe Spagnolo, per la disponibilità e il supporto forniti a Croce Rossa Vercelli».