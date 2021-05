Mokaor, la fase 2 si apre con una bella vittoria

Nella prima gara della 2a fase del campionato di serie C, la Mokaor è ritornata alla vittoria superando l’Allotreb per 3-0.

La gara è stata semplice solo nel primo set, mentre nei due restanti periodi le bicciolane hanno dovuto combattere sino alla fine.

La Mokaor scende in campo con: Patrucco in palleggio, Prinetti opposta, Bertolone e Macellaro centrali, Leotta e Zambotti ali con Paggi libero.

In questo set le bicciolane si portano subito in vantaggio, con un parziale di 10-2, costringendo le avversarie a chiedere subito i time out, che non hanno il risultato sperato tanto che le vercellesi nonostante 12 errori conquistano la frazione per 25/17.

Nel secondo set la Mokaor perde un po’ di continuità tanto che le torinesi si portano in vantaggio sino al 19/15.

Il cambio di Borrini con Patrucco ottiene il risultato sperato, con la Mokaor che rosicchia punto su punto alle torinesi che cedono la frazione per 27/25.

Il terzo set è equilibrato sino alla fine, ma poi la Mokaor fa uno sprint nel finale vincendo il periodo conclusivo per 25/22 e la gara per 3-0 e conquistando i tre punti in palio.

La prossima partita per la Mokaor vedrà le bianconere impegnate ad Almese contro una formazione molto ostica.

CAFFE’ MOKAOR VERCELLI - NIXA ALLOTREB 3-0 (25-17 27-25 25-22 )



CAFFE’ MOKAOR VERCELLI : Bertinazzi (K),Fenoglio, Breda (L2),Patrucco (1), Bertolone (9)

Comello, Leotta (13), Prinetti (13), Macellaro (3), Zambotti (9), Mastronardi, Borrini (1), Mosso, Paggi (L1).

ALL: Gherardi, Vigliani