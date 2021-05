Basket femminile: gara rinviata, causa Covid

La gara valevole per la terza giornata di andata del girone A della Coppa del centenario FIP, in programma ad Arona fra Arona Basket e P.F. Vercelli sabato alle ore 20,30,è stata rinviata per ragioni cautelative, in accordo fra le due società, stante un riscontro positivo al Covid di un tampone rapido effettuato da una giocatrice.

Si è in attesa di ulteriori accertamenti.

La gara verrà recuperata presumibilmente il 31.5 p.v.

Comunicheremo data ed orario precisi non appena saranno stati decisi dalla FIP: