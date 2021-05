Soccorso Alpino e Vigilli del Fuoco: giornata di lavoro per recuperare otto escurionisti smarriti

Pomeriggio di lavoro, per i Vigili del Fuoco e il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza, chiamati a soccorrre escursionisti che avevano perso l'orientamento.

Il primo intervento, svoltosi nei pressi del Bosco di Fontanetto Po, poco dopo le ore 13,30, ha visto il recupero di 6 persone che avevano smarrito il sentiero.

Una seconda richiesta di aiuto è invece arrivata invece sopra Alpe di Mera in Valsesia, e l'intervento ha visto il recupero di due escursionisti che, in fase di rientro da una camminata, avevano smarrito il sentiero.

In entrambi gli interventi è stato possibile localizzare le persone smarrite mediante applicativi di geolocalizzazione.

Le persone coinvolte non hanno avuto necessità di cure sanitarie: per loro solo un po' di spavento per aver perso l'orientamento.