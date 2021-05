Tiramani, Dago e Stecco: «Universiadi in Piemonte: un'occasione per tutto il territorio»

«Dopo 18 anni Torino ospiterà l’Universiade invernale del 2025, una manifestazione che accoglie i migliori atleti universitari di tutto il mondo. Un risultato di grande importanza non solo per il Piemonte, che in tal modo diventa centro dello sport su scala mondiale, ma anche per i singoli Atenei piemontesi che abbiamo l’onore di avere. La sede principale, infatti, sarà nel capoluogo torinese ma saranno interessati altri luoghi, compresa l’area del Piemonte Orientale». Il deputato Paolo Tiramani e i consiglieri regionali Angelo Dago e Alessandro Stecco tornano con una nota sull'annuncio, avvenuto nella giornata di sabato, dell'assegnazione a Torino e al Piemonte della prestigiosa manifestazione.

«Frutto di due anni di lavoro e cooperazione di cui la Lega è stata partecipante sempre attiva - proseguono - siamo molto felici dell’annuncio ufficializzato nella mattinata di sabato per i diversi risvolti positivi che potranno interessare l’intera regione. Per le Universiadi, tra i partecipanti e i volontari provenienti da tutto il mondo, si attende un elevatissimo numero di persone. Si può comprende bene, dunque, l’importanza che la manifestazione avrà per e sul nostro territorio. Alcune gare si svolgeranno in Valsesia, per esempio, che in questo mese sarà già protagonista di una tappa del giro d’Italia. Stiamo dimostrando che operare per il proprio territorio, mettendolo anche al centro di eventi sportivi e sociali di rilievo, è possibile e ci auspichiamo redditizio».

Conclude Stecco: «Le Universiadi sono nate in Piemonte ed è veramente con grande entusiasmo che ci prepariamo ad accoglierle nuovamente. Da professore dell’UPO, inoltre, non posso che esprimere soddisfazione nel sapere che anche la nostra Università del Piemonte Orientale sarà parte integrante dell’evento. Questa è senza dubbio una vittoria storica che senza la Lega non sarebbe stato possibile o, perlomeno, non avrebbe visto coinvolgere le realtà universitarie al di fuori della città Torino. Ringrazio pertanto in particolare l’assessore Fabrizio Ricca e il presidente Edisu Alessandro Sciretti per il lavoro svolto e la grande volontà di riuscire a centrare il risultato».