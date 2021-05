«"100%Ragazzi". Regaliamo una vacanza ai bambini in difficoltà»

Parte con lo slogan 100%Ragazzi la nuova campagna di solidarietà lanciata da Carlo Olmo attraverso "La Tavola del Lupo Bianco". L'obiettivo è consentire a 100 ragazzi a vivere una estate serena dopo un anno durissimo a causa del Covid-19 e delle tante limitazioni che il virus si è portato dietro.

Raccogliendo l'appello lanciato da don Mauro Rizzi, dell'Oratorio Vercelli Ovest, a nome anche di altre parrocchie e comunità, il nuovo progetto solidale prevede la raccolta dei fondi necessari per poter far vivere, anche a 100 ragazzi le cui famiglie si trovano in una situazione di difficoltà, i fondi necessari per garantire una vacanza ad Albenga, nel mese di luglio, per potersi rigenerare e ritrovare un sorriso dimenticato.