La Rete: «Rassegna estiva, ecco le date della Famiglia d'arte Niemen»

Riceviamo e pubblichiamo.

Il Comune di Vercelli ha da poco annunciato con orgoglio la rassegna “Metti una sera a Vercelli”, il “cartellone culturale di questa estate”, come lo ha definito il primo cittadino, un programma che vedrà coinvolte diverse realtà locali – e non solo – del mondo dello spettacolo che si avvicenderanno sul palco che sarà allestito nella Piazza dell’Antico Ospedale.

Il calendario degli eventi, riportato sul sito del Comune, non è però completo. In elenco mancano infatti le quattro date dedicate alla Famiglia d’arte Niemen, due riservate al teatro di figura (13 e 27 giugno, con i tradizionali spettacoli di burattini) e due al mini circo (20 giugno e 4 luglio, molto coinvolgente per i bambini), allestite da una delle più importanti e longeve dinastie di artisti piemontesi e italiane. La stessa che, dopo anni di attese, è riuscita a ottenere dall’attuale amministrazione comunale la promessa di uno spazio permanente per il proprio teatro e museo storico. Spiace che, in una lista di oltre 50 eventi, sia stata dedicata così poca attenzione per l’intrattenimento degli spettatori più piccoli: due soli voci, una delle quali – la Famiglia d’arte Niemen, appunto – pure dimenticata.