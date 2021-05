Colpito al capo dal ramo di un albero: ricoverato in codice rosso

E' stato colpito al capo da un ramo mentre è impegnato a tagliare alberi ed è finito in ospedale in codice rosso.

E' stato necessario l'intervento dell'elisoccorso, a Cellio, per soccorrere un uomo rimasto seriamente ferito nella giornata di sabato mentre era impegnato nell'abbattimento di alcuni alberi. Per cause in via di accertamento, uno dei rami, spezzandosi, ha centrato il malcapitato, colpendolo alla testa.

Intervenuti per i soccorsi, i sanitari del 118 hanno disposto il trasporto in elicottero all'ospedale Maggiore della Carità di Novara dove il ferito è stato ricoverato in codice rosso.

Secondo le prime informazioni le conduzioni dell'uomo sono serie, ma non sarebbe in pericolo di vita.