Un anno tra screening di massa e interviste in tv. E ora l'accusa di essere un falso medico

Lo screening di massa effettuato con i test sierologici sulla popolazione di Robbio gli aveva portato grande notorietà e aperto la strada a interviste in tv e collaborazioni con numerosi enti pubblici, soprattutto della vicina Lombardia. Non è difficile trovare in rete le interviste - rilasciate anche a televisioni nazionali - nelle quali Andrea Adessi, ex amministratore (ora si è dimesso) del laboratorio Onilab di Vercelli, spiega le modalità di esecuzione e gli obiettivi di quelle campagne di screening che la sua struttura aveva condotto fin dalla prima ondata Covid, in un momento di grande confusione ed emergenza.

Da quelle campagne, per la verità, erano nate anche infuocate polemiche tra alcuni sindaci e la sanità lombarda e persino un'interrogazione parlamentare firmata da alcuni deputati della Lega (LEGGI QUI IL TESTO). Al centro delle polemiche c'era, all'epoca, il tema dell'omologazione dei test proposti da Adessi e del loro riconoscimento dal Ministero, in un momento in cui sembravano essere lo strumento per offrire una sorta di "patente" della salute.

Ma, secondo le accuse che vengono oggi mosse dalla Procura della Repubblica, l'imprenditore vercellese, 53 anni, titolare di un'azienda attiva nella commercializzazione di prodotti farmaceutici, avrebbe agito senza avere abilitazione all'esercizio della professione medica e operando dunque in modo illecito. Nelle interviste condotte sul campo, durante l'esecuzione dei test sierologici, l'imprenditore veniva presentato come “dottor" Adessi, termine dall'utilizzo ambiguo nella lingua italiana e che il contesto (dalle mascherine, ai camici, ai guanti chirurgici) non contribuiva certo a chiarire. Ad Adessi la Procura contesta l'esercizio abusivo della professione medica e l'attivazione di un centro medico non autorizzato: un centro, quello aperto in centro città, in via Mameli, che era tra l'altro molto frequentato per l'esecuzione di test e tamponi rapidi.

Fino allo scorso gennaio, però, nessuno sembrava aver mai messo in dubbio competenze o titoli dell'indagato, neanche nel vercellese dove, fin dal maggio 2020, Adessi e la sua società avevano avviato contatti con alcune amministrazioni locali per l'esecuzione di test sierologici sul modello Robbio. Con risultati altalenanti. A Desana l'organizzazione si era fermata dopo che l'allora commissario covid dell'Asl Vercelli, Pietro Presti, aveva sconsigliato l'esecuzione di screening non validati.

Era invece andata avanti la collaborazione con San Germano dove lo screening si era svolto regolarmente con l'appoggio del Comune nella raccolta delle adesioni. Potrebbe non essere una coincidenza, dunque, che gli accertamenti su Adessi siano partiti a gennaio, proprio in coincidenza con la conclusione dell'indagine che ha decapitato l'amministrazione comunale e portato all'arresto dell'allora sindaca. Nel giro di pochi mesi, comunque, i Nas di Torino e il sostituto procuratore Carlo Introvigne, titolare del fascicolo, hanno ritenuto di aver raccolto sufficienti indizi per chiedere (e ottenere) una misura cautelare. Nei confronti di Adessi il Tribunale ha disposto l'interdizione per un anno dall’esercizio di qualsiasi attività di impresa in ambito sanitario, con il contestuale divieto di ricoprire uffici direttivi nel settore. Misura che ha spinto Adessi a lasciare il proprio incarico in Onilab, in attesa che l'indagine si chiuda. Nella medesima inchiesta sono coinvolti anche alcuni addetti del laboratorio: pure loro avrebbero effettuato prelievi e tamponi senza avere i titoli necessari, ma le loro posizioni sarebbero più defilate.