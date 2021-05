Fuoristrada un autoarticolato carico di vino

Ha sbandato perdendo il controllo dell'autoarticolato che stava guidando e che, dopo essere uscito dalla carreggiata, è finito fuori strada rovesciandosi su un fianco.

Intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Varallo e del Comando di Vercelli, nella mattina di sabato, lungo la provinciale 3 nel Comune di Gattinara. Il mezzo, che trasportava vino, per cause in fase di accertamento da parte dei Carabinieri, è finito fuori dalla carreggiata e si rovesciato su un fianco.

I Vigili del Fuoco si sono occupati della messa in sicurezza del mezzo mediante il distacco della batteria e di delimintare l'area interessata con nastro segnaletico. Presente sul posto l'ambulanza del 118 che ha verificato le condizioni di salute dell'autista, per fortuna rimasto illeso.