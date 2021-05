Superstrada Vercelli - Novara: dalla Regione 400mila euro per il progetto

Superstrada Vercelli - Novara: la Regione stanzia 400 mila euro per la progettazione della nuova superstrada a quattro corsie che collegherà Novara e Vercelli. Il via libera della giunta è arrivata venerdì 14 maggio su proposta dell'assessore alle Infrastrutture Marco Gabusi.

«Finalmente sblocchiamo un’opera di cui si parla da anni, ma per la quale non sono stati fatti passi significativi - commentano il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e l’assessore Gabusi -. Dal dialogo con il territorio nei mesi scorsi è emersa l’urgenza e la necessità strategica di realizzare un nuovo collegamento stradale tra i due capoluoghi che possa affiancarsi e sostituire la strada provinciale 11 Padana Superiore, ormai inadeguata ad un traffico che è cresciuto nel tempo e che sta impattando negativamente sulla viabilità quotidiana».

Nel Piemonte fulcro di due grandi opere internazionali come la Torino Lione e il Terzo Valico, l’Amministrazione regionale ha voluto instaurare nei mesi scorsi un dialogo con le Province per individuare le opere più attese e strategiche per il rilancio dei territori. Rispetto all’elenco di opere scaturito da questo dialogo la Regione Piemonte anticipa il finanziamento di un milione di euro per lo studio progettuale delle prime tre: la variante alla strada provinciale 460 Lombardore Salassa nel Torinese (200 mila euro); la nuova superstrada di collegamento tra Novara e Vercelli (400 mila euro); la tangenziale Sud-Ovest di Asti (400 mila euro) che permetterà il collegamento tra la A21 Torino – Piacenza, la A33 Asti – Cuneo, la S.S. 10 “Padana Inferiore”, la S.S. 706 “Tangenziale Est di Asti”, S.S. 456 “del Turchino”.



«Progettiamo finalmente il futuro della nostra Regione condividendone i principi con gli Enti locali», sottolineano Cirio e Gabusi.

La progettazione sarà in capo alla Città metropolitana di Torino per la variante Lombardore Salassa, alla Provincia di Vercelli per la superstrada Novara e Vercelli e al Comune di Asti per la tangenziale Sud-Ovest. «La nostra idea – evidenziano il presidente Cirio e l’assessore Gabusi – è di mettere sempre al centro i territori: a loro abbiamo chiesto di indicare le opere e a loro affidiamo la progettazione poiché siamo convinti che siano gli Enti locali a conoscere meglio di tutti le esigenze delle comunità e dei territori e noi vogliamo mettere le risorse proprio sui progetti che migliorano la vita quotidiana e favoriscono lo sviluppo futuro delle aree. Non aspettiamo di avere le somme necessarie per realizzare gli interventi, ma cominciamo a progettarle perché sappiamo che il sistema di finanziamento è premiante nei confronti degli interventi con un grado di progettazione avanzata».