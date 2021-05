Corsaro: «La nuova Vercelli - Novara sarà una carta in più per lo sviluppo della città»

«E' una promessa che la Regione ci aveva fatto e che è stata mantenuta». C'è grande soddisfazione nelle parole del sindaco, Andrea Corsaro, dopo la notizia dello stanziamento di 400mila euro annunciato dal presidente Alberto Cirio e dall'assessore Marco Gabusi per la progettazione del collegamento veloce tra Vercelli e Novara.

leggi anche: SUPERSTRADA VERCELLI - NOVARA: DALLA REGIONE 400MILA EURO

«Riuscire a realizzare un collegamento veloce tra le due città è uno degli obiettivi sui quali l'amministrazione comunale sta lavorando dall'inizio del mandato - aggiunge Corsaro - ed è chiaro come il primo passo da compiere sia quello della progettazione. Cirio e Gabusi avevano preso l'impegno di erogare i fondi occorrenti e lo hanno fatto appena ce n'è stata la possibilità. Per Vercelli è un'ottima notizia perché la viabilità è un nodo fondamentale per lo sviluppo del capoluogo e del territorio».

Un'esigenza che, fin dall'avvio del terzo mandato, Corsaro aveva rappresentato alla Regione e che Torino aveva inserito nel primo dossier sulle infrastrutture essenziali al Piemonte, consegnato nel 2019 all'allora ministro Danilo Toninelli.

leggi anche: UNA SUPERSTRADA TRA VERCELLI E NOVARA

Nello stesso anno, pochi mesi più tardi, il tema era stato ripreso nel corso di un incontro organizzato alla Fondazione Crv, alla presenza proprio dell'assessore Gabusi, di Corsaro, del consigliere regionale Carlo Riva Vercellotti e dei rappresentanti dei comitati del territorio che, da tempo, chiedono una soluzione ai problemi del traffico pesante che assedia i loro paesi. Infine, nel corso del tour che la Regione aveva svolto sul territorio in vista della redazione del piano per l'utilizzo dei fondi europei e dei fondi del Recovery, il progetto era stato nuovamente sollecitato dall'amministrazione comunale come essenziale per lo sviluppo locale.

«I fondi per la progettazione sono fondamentali ed è giusto dar merito alla Regione di aver mantenuto l'impegno preso - conclude il sindaco -. Per parte nostra continuiamo a operare sullo sviluppo dell'Università, sulla riqualificazione dei quartieri periferici e sull'offerta di servizi che possano essere attrattivi per portare nuovi residenti nel capoluogo».