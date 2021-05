I sindacati: «La crisi Cerutti è un dramma sociale: 200 famiglie abbandonate a se stesse»

Presidio dei lavoratori della Cerutti e dei sindacati, martedì dalle 9 alle 12, davanti al Tribunale di Vercelli che, dopo la battaglia dei mesi scorsi, si trovano nuovamente senza alcun sostegno economico.

Dopo la presentazione delle offerte da parte di due cordate interessate all'acquisizione di rami dell'attività aziendale, Fiom Cgil, Fim Cisl e Uilm Uil chiedono infatti che venga attivata la cassa Covid per i mesi di maggio e giugno, in attesa che i curatori si esprimano sulle proposte.

«Dall’inizio di maggio - scrivono i sindacati - per i lavoratori della ditta Cerutti, degli stabilimenti di Vercelli e di Casale Monferrato, tutto tace. Come organizzazioni sindacali dei territori di Vercelli e Alessandria abbiamo inviato una richiesta alla procedura fallimentare che ha in mano il destino degli oltre 200 lavoratori, chiedendo che venga attivata la Cassa Integrazione Covid a copertura del periodo maggio e giugno, oltre ad aver richiesto formalmente l’apertura di un tavolo per poter capire meglio quanto i soggetti interessati abbiano messo sul tavolo durante l’asta. Per noi, rappresentanti delle lavoratrici e dei lavoratori della Cerutti, è necessario avere risposte immediate e attivare ogni strumento disponibile al fine di evitare che questa situazione diventi un dramma sociale».

I sindacati rilevano come, dai ministeri dello Sviluppo Economico e del Lavoro, non si ancora stato dato corso alle promesse. «È impensabile lasciare 200 famiglie nel limbo, abbiamo bisogno di avere delle risposte e dei piani di salvaguardia per tutti».