La città riparte dalla cultura e dagli spettacoli: 50 eventi tra cinema, teatro, concerti, danza

Più di 50 eventi che spaziano dal teatro comico a quello classico, dal musical all'operetta, dai concerti di pop e musica leggera alla danza e al cinema.

Un mix che unisce produzioni locali di qualità - con il coinvolgimento delle compagnie artistiche del territorio, delle scuole di danza e di alcune associazioni - a eventi che, in passato, sarebbero stati inseriti nei cartelloni delle stagioni nazionali e che oggi, proprio da Vercelli, riprendono un cammino interrotto oltre un anno fa dalla pandemia.

Sarà un'estate di eventi quella proposta dall'amministrazione comunale cittadina: ciò che non è stato possibile gustare nei lunghi mesi di zona rossa, sarà a disposizione a partire dal 20 maggio. E confidando nell'allentamento delle misure restrittive, anche il settore cinema è pronto a mettersi in gioco.

«Siamo orgogliosi di presentare il cartellone culturale di quest’estate – dice il sindaco Andrea Corsaro aprendo la conferenza stampa di presentazione della rassegna – un programma ambizioso, che durerà quasi quattro mesi, un sollievo per il settore della cultura che è stato fortemente penalizzato nel corso di quest’anno di pandemia e una grande opportunità per la cittadinanza di poter trascorrere un’estate con molte possibilità di intrattenimento in sicurezza».

A realizzare il cartellone della rassegna “Metti una sera… a Vercelli” contribuiscono gli appuntamenti proposti da Fondazione Piemonte dal Vivo, Il Contato del Canavese, la Camerata Ducale, la Scuola Musicale Vallotti, l’Associazione Jazz Filarmonica "G.Dosio" e l’eccellenza vercellese delle fisarmoniche Cooperfisa. E poi ancora l'Officina degli Anacoleti, Il Porto, l'associazione Il Ponte per un appuntamento del Festival di Poesia Civile. E, in ambito vercellese, il Comitato Vecchia Porta Casale, Luigi Ranghino, le scuole di danza Ads Freedom, The Black Swan, Dance Academy, Danzarte, Dagis, New Dance Center.

Sul palco di 12 metri per 8, che verrà allestito nella piazza dell'Antico Ospedale si avvicenderanno, in diverse serate, appuntamenti per tutti i gusti: da Pirandello a Bergonzoni ai Legnanesi; dall'omaggio a De André a quello a Jovanotti per arrivare alle musiche dei Beatles. E ci sarà spazio anche per alcuni spettacoli dedicati ai piccoli.

LEGGI QUI L'ELENCO COMPLETO DEGLI SPETTACOLI

«Avremo una platea con capienza compresa tra le 200 e le 600 - 700 persone - spiega l'assessore Mimmo Sabatino -: le sedie verranno disposte nel rispetto delle misure di sicurezza e saranno rimosse a fine serata in modo da consentire l'utilizzo dell'area a parcheggio durante il giorno».

Le modalità di accesso agli spettacoli sono diverse a seconda dell’organizzatore della serata: in alcuni casi la prenotazione è obbligatoria, in altri è fortemente consigliata. In quest’ultimo caso, se a inizio spettacolo ci fosse ancora disponibilità di posto, sarà consentito l’accesso attraverso la registrazione della presenza, in ottemperanza alla normativa vigente: l’ingresso agli spettacoli (che in parte sono gratuiti) sarà sempre da via Viotti, presentandosi un’ora prima dell’inizio. Ma la speranza dell'amministrazione è che, con l'allentamento delle restrizioni, gli spettacoli possano anche essere un volano per il settore della ristorazione e dei negozi cittadini.

Tutti gli spettacoli, fatta eccezione per l’evento per bambini Casa Clown e per “Amore non amore” con Peppe Servillo & Franco Marcoaldi, sono previsti alle ore 21. E anche su questo versante il Comune spera di veder allentato, quanto prima, il coprifuoco.

«Tutti abbiamo voglia di gustare momenti di socialità, di cultura, di spettacolo - commenta ancora Corsaro -. Quest'amministrazione crede profondamente che l'offerta culturale sia una carta imprescindibile da giocare per lo sviluppo della città. Per questo i nostri uffici sono al lavoro da mesi per superare ogni difficoltà organizzativa. E, vi assicuro, è uno sforzo davvero enorme».

Dal 20 maggio, coprifuoco permettendo, avrà luogo, con cadenza settimanale, nel Chiostro di San Pietro Martire, con una rassegna che ha in programma tutti gli ultimi film in uscita: 14 pellicole, per lo più candidate a premi importanti ma anche di grande appeal commerciale attendono gli appassionati che da troppo tempo hanno dovuto far a meno del grande schermo.

«Nonostante la difficoltà del momento - aggiunge il presidente di Atl, Pier Giorgio Fossale - la città torna a investire nella cultura come strumento di promozione del territorio. Un progetto al quale ho sempre creduto e al quale l'Agenzia Turistica non farà certo mancare il proprio appoggio».

Molto soddisfatti per la rassegna e per lo spirito messo in campo a Vercelli si sono detti i rappresentanti del Contato del Canavese, di Piemonte Live, Nadia Macis, e di MoviePlanet, Alessandro Rossi, così come Aldo Casalini, presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli che, come Atena Iren, non fa mai mancare il proprio appoggio agli eventi vercellesi.

Un cartellone che ogni settimana, da giovedì a domenica, offrirà a vercellesi un motivo per uscire di casa: un programma da scoprire giorno dopo giorno (con la presentazione degli artisti in scena e le indicazioni su orari, prezzi e prenotazioni).