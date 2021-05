Terziario e covid, per il vercellese un anno nero. Il 44% dei micro imprenditori sarebbe pronto a vendere

Un anno di pandemia ha messo in ginocchio il sistema di piccole e piccolissime imprese del terziario locale: nel Piemonte Nord ben l’80.9% delle attività ha registrato una riduzione del fatturato nel corso del 2020, con una perdita media del -43% rispetto ai valori riscontrati nel 2019, e prevede una situazione stazionaria (47.8%), se non in peggioramento (36.4%), per questo incerto 2021. A rilevarlo è la ricerca condotta dal Centro Studi sul Terziario del Piemonte Nord su un campione complessivo di 423 realtà imprenditoriali dell’area che comprende anche Vercelli.

Le maggiori difficoltà provengono dal settore turistico, all’interno del quale il 96% delle attività intervistate ha dichiarato un dimezzamento dei volumi di fatturato (in media del -51%) durante la pandemia. Più colpiti i territori dell’Alto Piemonte e di Vercelli, dove si evidenzia un numero superiore di imprese in difficoltà, con particolare attenzione alla provincia del Verbano Cusio Ossola, un’area a forte vocazione turistica, in cui il 46% delle attività prevede riduzioni in termini di fatturato anche nell’anno in corso.

Ad oggi, il 55.8% degli intervistati considera la propria impresa ancora in salute, ma il 48.2% stima un peggioramento delle condizioni nei prossimi mesi.

Tra le problematiche incontrate nei primi mesi del 2021, primeggiano l’evidente diminuzione della clientela (per il 55.8% delle imprese) o comunque la minor spesa sostenuta (34.5%) e i mancati incassi o il ritardo negli stessi (43.7%). Difficoltà, quest’ultima, riscontrata da ben il 61% delle realtà turistiche, per le quali i costi fissi elevati (57%), come gli affitti e le bollette, costituiscono un’ulteriore preoccupazione. Solo il 6.9% delle attività terziarie non ha rilevato particolari problematiche.

Guardando alla provincia di Vercelli, più dei tre quarti delle imprese (82%) ha registrato una riduzione del fatturato nel corso del 2020, con una perdita media del -44.2% rispetto ai valori riscontrati nel 2019, e prevede una situazione stazionaria (46.3%), se non in peggioramento (41%), per questo incerto 2021. Ad oggi, il 55.2% degli intervistati considera la propria impresa ancora in salute, anche se il 53.7% stima un peggioramento delle condizioni nei prossimi mesi, a testimonianza del clima di forte incertezza che domina il contesto economico e sociale del Paese.

Tra le maggiori problematiche emerse nei primi mesi di quest’anno, l’ulteriore diminuzione della clientela (per il 59.7% delle imprese) e la minor spesa sostenuta (47%). Le imprese lamentano anche mancati incassi o il ritardo negli stessi (39.6%) e la difficoltà nel continuare a sostenere gli elevati costi fissi (35.8%) inerenti agli affitti e alle bollette.

Delle restanti attività terziarie, l’8.2% non ha rilevato al momento particolari problematiche.

L’eventualità di una possibile chiusura nei prossimi 3-6 mesi risulta limitata al 26.1% degli intervistati. Il 32.1% delle imprese considera poco probabile un simile evento e poco meno della metà di esse (41.8%) prevede con certezza di rimanere aperta. Nonostante ciò, la situazione attuale di precarietà induce il 44% degli imprenditori a valutare di cedere l’attività se ne avesse l’opportunità. Quasi la metà degli intervistati (45.5%) dichiara l’intenzione di intraprendere nuovi investimenti nel corso del 2021, prevalentemente orientati all’implementazione di nuovi prodotti/servizi (37.7%) e all’acquisto di hardware, software o nuove attrezzature (31.1%), nel probabile tentativo di adeguarsi al nuovo mercato emergente, orientato sempre più al digitale.

La maggior parte delle imprese (75.4%) si concentrerà viceversa sul taglio dei costi, a partire dalle spese accessorie (72.3%) non strettamente indispensabili all’attività, fino all’ipotetico cambio o riduzione di alcuni fornitori - utenze, materie prime, etc. (32.7%) e/o degli orari di lavoro o apertura dell’attività (29.7%). Il 18.8% di questi prevede altresì la possibilità di ricorrere nuovamente all’utilizzo degli ammortizzatori sociali e il 17.8% di ridurre il personale alle proprie dipendenze (ritenendone circa il 39.4% in esubero) nel corso dell’anno.

Gli ambiti in cui il Terziario vorrebbe un maggior supporto da parte delle Istituzioni, necessità che si registra nell’intero territorio del Piemonte Nord, riguardano principalmente l’accesso ad agevolazioni fiscali e burocratiche (79.1%) e a contributi a fondo perduto (49.3%).

Numeri sui quali Acom e sindacati - che hanno dato vita all'Ente Bilaterale del Terziario - stanno riflettendo alla ricerca non solo di nuovi strumenti ma anche di strategie di supporto per un settore fondamentale per l'economia vercellese, come hanno ricordato il direttore di via Duchessa Jolanda, Andrea Barasolo, e i sindacalisti Luca Trinchitella (Fisascat Cisl) e Mauro Orsan (Uiltucs Uil) intervenendo a commento del lavoro presentato da Alessandro Minello, docente universitario e coordinatore scientifico del progetto.