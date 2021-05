Tre feriti nel furgoncino ribaltato: una donna ricoverata in codice rosso

Gravissimo incidente, nella serata di giovedì, sulla bretella Stroppiana - Santhià, in direzione Alessandria: per cause al vaglio delle forze dell'ordine, un furgoncino su cui viaggiavano tre persone - secondo le prime informazioni due uomini e una donna - si è ribaltata in modo autonomo, finendo schiacciato sul guard rail.

L'incidente è avvenuto al chilometro 20, in corrispondenza del cavalcavia 90 nel comune di Crova: due feriti, soccorsi dai mezzi dei Vigili del Fuoco della centrale di Vercelli e da una squadra del distaccamento di Santhià, sono stati trasportati all'ospedale Sant'Andrea di Vercelli dai mezzi del 118: uno in codice giallo e uno, il conducente, in codice verde.

Molto più gravi le conseguenze per la donna, trasportata in elisoccorso al Maria Vittoria di Torino dov'è stata ricoverata in codice rosso.

Sul posto la Polizia stradale e il personale autostrada sono al lavoro per la ricostruzione dell'incidente e il ripristino della viabilità, mentre i Vigili del Fuoco si sono occupati del soccorso delle persone, della messa in sicurezza del mezzo e di tutto il tratto stradale interessato.