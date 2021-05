Cigliano, volpe trovata morta nella zona dell'acquedotto

«Fate attenzione a quando portate in giro i cani: nella zona dell'acquedotto di via Guido Bobba potrebbero esserci bocconi avvelenati». L'appello arriva dall'assessore al Benessere Animale di Cigliano, Alessandra Comi che, nei giorni scorsi, è stata allertata per la presenza di una volpe morta, trovata nell'area dell'acquedotto e priva di segni esterni che potessero essere considerati causa di morte.

«Quando ho fatto un sopralluogo nella zona, insieme agli agenti della Polizia Municipale, è emerso che nella medesima giornata anche una gatta era stata trovata morta senza apparente motivo - spiega ancora l'assessore - e, da alcune segnalazioni raccolte, è emerso che anche in passato erano stati rilevato episodi che possono far ipotizzare l'avvelenamento come causa del decesso».

Così, mentre la carcassa della volpe è stata consegnata ai veterinari dell'Asl per gli accertamenti del caso, la raccomandazione rivolta alla popolazione è di prestare la massima attenzione, soprattutto quando si portano a spasso i cani.