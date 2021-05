Infortuni sul lavoro: perché c’è bisogno di una consulenza tecnica

La piaga degli infortuni sul lavoro è un dramma quotidiano nel nostro Paese: è per questo motivo che le aziende hanno bisogno di una consulenza tecnica ad hoc, per pianificare e mettere a punto una precisa azione di prevenzione che aiuti a tutelare la salute e la sicurezza. Tali cautele sono necessarie non solo per proteggere i lavoratori all’opera, ma anche per salvare l’ambiente. La valutazione dei fattori di pericolo, in particolare, presuppone una conoscenza ben precisa delle cause. La catena di eventi in molte occasioni è decisamente articolata, così che c’è il rischio che le criticità più serie non siano ben evidenti ma vengano celate.

Che cosa dicono le norme

Dal punto di vista normativo, il testo attualmente in vigore è il D. Lgs. n. 81 del 2008, vale a dire il Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro. Si tratta di un riferimento unitario e organico per chiunque si trovi a gestire questioni relative alla sicurezza sui posti di lavoro a qualsiasi titolo. La caratteristica peculiare di tale testo è quella di abbinare un approccio prestazionale e uno prescrittivo: in pratica, è sia performance based che rules based. Da quando è stato introdotto il decreto, si è concretizzata un’evoluzione, dal momento che il sistema di gestione della sicurezza è divenuto a tutti gli effetti parte integrante dell’azienda.

La condotta e le responsabilità

La legislazione pone l’obbligazione di sicurezza in capo al datore di lavoro, e richiede che venga adottata la necessaria diligenza per la gestione aziendale. Ciò vuol dire, tra l’altro, prestare la massima attenzione a tutte le misure finalizzate alla prevenzione degli infortuni. Tuttavia, è chiaro che occorre sempre commisurare la condotta alla specificità delle lavorazioni. Così, qualora una particolare prescrizione legislativa presenti una mancanza, questa dovrà essere colmata dal progresso scientifico e dall’esperienza. Si parla di diligenza rafforzata per indicare la condotta che deve essere seguita da un datore di lavoro in virtù del suo obbligo professionale.

La metodologia

Per esaminare le ragioni che stanno alla base degli infortuni sul lavoro è necessario procedere in modo che sia possibile mettere in risalto gli eventi iniziatori. Il punto di partenza deve essere rappresentato dall’esigenza della massima obiettività possibile, anche per prevenire eventuali incidenti di percorso. Uno dei più frequenti, a tal proposito, è rappresentato dalla tendenza a concentrare l’attenzione soprattutto su eventuali deviazioni correlate ai comportamenti. Se l’Autorità giudiziaria prevede degli accertamenti e uno studio di dettaglio sulle cause e sulle dinamiche dell’evento che ha portato a un infortunio sul lavoro – il che accade in caso di incidente grave o addirittura mortale -, si ha la possibilità di accertare il nesso causale che intercorre tra la prestazione e il danno.

Il comportamento del lavoratore

Nello specifico, è essenziale provare a capire se la condotta del lavoratore che ha subìto l’infortunio ed eventualmente quella di terzi sono state contraddistinte da caratteri di abnormità rispetto alla prestazione lavorativa ordinaria. In altri termini, occorre verificare se vi sia stato un comportamento non prevedibile e anomalo a cui possa essere ricondotta in maniera esclusiva l’origine dell’evento. È proprio questo il motivo per il quale si deve adottare una metodologia da cui possano derivare risposte chiare e certe.

