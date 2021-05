Tre condanne per la droga nascosta nel salone del parrucchiere

Accusati di aver nascosto della droga nel salone di un parrucchiere di Crescentino – per metterlo nei guai con la giustizia e vendicarsi del fatto che l'uomo avesse intrapreso una relazione con la ex fidanzata di uno di loro - tre persone sono state condannate dal tribunale di Vercelli a 2 anni e sei mesi di carcere. Al termine di un processo lungo, nel corso del quale era anche stato disposto un supplemento di istruttoria, la giudice Enrica Bertolotto ha accolto l'impianto accusatorio della Procura, condannando Angelo Vida, Oscar Olivieri e Nicoleta Balan per le accuse di stalking, calunnia e detenzione e cessione di sostanze stupefacenti.

La vicenda era partita con una segnalazione confidenziale, arrivata alla Squadra Mobile della Questura, sulla presenza di un'ingente partita di droga nascosta nel salone di un parrucchiere di Crescentino. Dopo una giornata di appostamento, gli agenti dell'antidroga avevano perquisito il salone, trovando una piccola quantità di stupefacente. Il parrucchiere, che aveva negato di aver a che fare con la vicenda, era stato indagato, ma, una serie di stranezze emerse nel corso dell'indagine avevano spinto la polizia ad allargare il perimetro dell'indagine. A pochi mesi di distanza la storia si era poi ripetuta. Questa volta la segnalazione era arrivata ai Carabinieri: anche in questo caso era saltato fuori un piccolo quantitativo di stupefacente del quale il parrucchiere aveva detto di non sapere nulla. A quel punto, visto anche il precedente di pochi mesi prima, l'indagine aveva preso una piega decisamente diversa: il parrucchiere aveva infatti raccontato di essere nel mirino dell'ex compagno della sua fidanzata, Angelo Vida e gli accertamenti svolti avevano fatto saltar fuori una sorta di macchinazione messa in atto da quest'ultimo insieme a due complici – Olivieri che era stato suo compagno di cella, e Balan.

Pressoché certo l'Appello da parte dei legali dei tre imputati, Alessandro Scheda (per Vida) e Gianluca Visca (per Olivieri e Balan) che, nelle rispettive arringhe avevano chiesto l'assoluzione dei loro clienti sostenendo che non ci fossero prove che consentissero di collocarli nel salone del parrucchiere.