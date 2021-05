Fissati i funerali della mamma di monsignor Bodo

Si svolgeranno giovedì 13 maggio alle 10, nella cattedrale di Saluzzo, i funerali della mamma di monsignor Cristiano Bodo, morta nella notte a causa del Covid,

La salma verrà portata oggi, mercoledì 12, nell'atrio del Vescovado in corso Piemonte 56 dove rimarrà fino a domani, giovedì 13 maggio alle 10, 15 per poi proseguire in Cattedrale per i funerali che si terranno alle 10,30 con una celebrazione presieduta dall'arcivescovo di Vercelli, Monsignor Marco Arnolfo.

Il rosario verrà recitato questa stasera, mercoledì 12, in Duomo alle 18.

La salma verrà portata nell'oratorio della chiesa parrocchiale dei Cappuccini a Vercelli dove rimarrà fino a venerdì mattina per la messa alle 10 e la tumulazione nella tomba di famiglia, accanto al marito Adriano.