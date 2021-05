Finisce con l'auto contro un bus Atap

Incidente stradale nel Biellese. Verso le 16 di ieri pomeriggio, 11 maggio, i Carabinieri della Stazioni di Bioglio sono intervenuti a Valle San Nicolao, sulla Provinciale 314, dove si era verificato un lieve sinistro frontale tra un autobus di linea dell’ATAP ed una Fiat Punto, condotta da un 45enne vercellese, probabilmente dovuto alla pioggia che imperversava in quel momento. Sia i conducenti che i passeggeri sono rimasti illesi.

I militari intervenuti hanno effettuato i rilievi del caso per ricostruire la dinamica e messo in sicurezza la viabilità, che non ha subito disagi. I mezzi hanno poi potuto proseguire la marcia, anche se lievemente danneggiati. Non è stato quindi necessario l’intervento del carro gru.