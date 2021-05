Colpita dal Covid, è morta la mamma di monsignor Cristiano Bodo

«La mia mamma è andata dalla Madonna alla quale ha affidato tutta la sua vita e quella del suo “don”». Dopo giorni di apprensione e di preghiere, usa queste parole monsignor Cristiano Bodo, vescovo di Saluzzo, per annunciare la morte della mamma Grazia, colpita, come lui, dal Covid. Da giorni la donna era ricoverata in ospedale dopo che le sue condizioni si erano molto aggravate e tanti vercellesi si erano uniti nella preghiera per una persona molto conosciuta: a Stroppiana, paese di origine della famiglia, ma anche a Motta de'Conti, Candia Lomellina e ai Cappuccini, parrocchia che monsignor Bodo ha guidato per moltissimi anni prima di diventare vescovo di Saluzzo.

«Ciao mamma, nonna di tutti i ragazzi dei tuoi Oratori. Un bacione alla mamma più speciale che ha testimoniato il vero Amore. Grazie per sempre del tuo grande amore per me e i tuoi ragazzi», aggiunge monsignor Bodo che, solo pochi giorni fa, aveva pubblicato una foto della madre allegra e sorridente, chiedendo per lei la grazia della salute. Ricoverata in rianimazione all’ospedale di Saluzzo per Covid e intubata da giorni, l’amatissima signora Grazia è spirata nella notte tra l’ 11 e il 12 maggio.

Moltissime le testimonianze di affetto che, già nei giorni scorsi, erano arrivate dai tanti amici vercellesi che ora si stringono al dolore di un sacerdote rimasto nel cuore dei molti fedeli. Testimonianze di stima e affetto arrivano dal Saluzzese e soprattutto dal Vercellese dove la mamma di monsignor Cristiano Bodo era molto conosciuta per il suo impegno negli oratori. Grintosa, spontanea, talvolta graffiante, sempre pronta a mettersi in gioco e sempre vicinissima alla vita delle comunità in cui il "suo" don Cristiano svolgeva l'attività di parroco.

Anche monsignor Bodo, 52 anni, figlio unico della signora Grazia rimasta vedova molti anni fa, era risultato positivo al Covid dopo essersi sottoposto a tampone il 16 aprile scorso e, solo recentemente, è uscito dall'isolamento. Sabato 1 maggio, nel Santuario della Consolata di Saluzzo era stato recitato un rosario, trasmesso anche sul canale Youtube diocesano, per sostenere nella preghiera il vescovo, la mamma Grazia e quanto sono provati dalla sofferenza.

Non è ancora nota la data dei funerali.