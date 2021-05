Ambrogione nella giunta nazionale Silb

Lo scorso 7 aprile si sono tenute le elezioni del Comitato Direttivo Nazionale di Silb-Fipe (Sindacato delle Discoteche e Sale da Ballo) per il rinnovo della giunta di presidenza. In tale occasione l’imprenditore Guido Ambrogione, titolare della discoteca Il Globo di BorgoVercelli, è stato eletto componente della Giunta Nazionale del SILB. Ricordiamo che Ambrogione, presidente Silb-Fipe Ascom della provincia di Vercelli, era già stato eletto lo scorso marzo, membro del Comitato Direttivo Nazionale.

«L’ennesima conferma – commenta il presidente Ascom Antonio Bisceglia – di quanto l’impegno del grande imprenditore vercellese venga riconosciuto a livello nazionale». E' solo il caso di ricordare l’impegno anche sociale della famiglia Ambrogione che ha messo a disposizione dallo scorso 29 aprile la discoteca, ormai chiusa da oltre un anno, come hub vaccinale per le vaccinazioni Covid-19, in collaborazione con Ascom, ASL e Biverbanca. «A Guido Ambrogione vanno le nostre congratulazioni ed un sincero augurio di buon lavoro», conclude Ascom Vercelli.