Scontro tra auto e bici: ciclista 48enne in prognosi riservata

E' stato trasportato in elisoccorso all'ospedale di Alessandria, dove è stato ricoverato in prognosi riservata, un ciclista trinese di 48 anni, coinvolto in un grave incidente stradale nel vicino casalese.

L'incidente è avvenuto sulla strada tra Camino e la frazione Zizzando: il trinese, in sella a una mountain bike elettrica, si è scontrato con una Polo condotta da un 44enne di Camino: nell'impatto, lo sfortunato ciclista ha avuto la peggio, finendo rovinosamente a terra e riportando ferite serie.

Subito soccorso dai mezzi del 118, l'uomo, che era comunque cosciente, è stato poi trasportato con l'elisoccorso ad Alessandria, dove è stato ricoverato in prognosi riservata.

A ricostruire la dinamica dell'incidente saranno i carabinieri di Pontestura che hanno posto sotto sequestro i due mezzi coinvolti.