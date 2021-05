“Gran Fondo Mangia e Bevi Vercelli – Monferrato”: divieti e deviazioni al traffico

Dopo l'entusiasmo per il passaggio del Giro d'Italia, domenica 16 maggio tocca alla “Gran Fondo Mangia e Bevi Vercelli – Monferrato”, organizzata dalla A.S.D. TEAM ONE P.M. e patrocinata dall’Amministrazione Comunale, riportare le due ruote al centro della scena.

Una manifestazione che sta richiamando grandissimo interesse e un numero di iscritti elevatissimo e decisamente superiore a quanto era stato immaginato.

La Polizia locale è già al lavoro da settimane per garantire il massimo della sicurezza lungo il tragitto che interesserà vaste zone di Vercelli: partenza e arrivo sono infatti localizzate nelle aree di piazza Roma e corso De Gasperi. La partenza avverrà alle 10 mentre l’arrivo avrà luogo tra le ore 12,30 e le 14. La corsa si snoderà lungo il seguente itinerario: corso De Gasperi, piazza S. Eusebio, corso Italia, corso Matteotti, via Viviani, corso Bormida, corso Tanaro, piazza Sardegna, corso Salamano, tangenziale, S.P. 455 di Pontestura con direzione Desana, Trino e poi le colline del Monferrato dalle quali i ciclisti faranno poi ritorno in città.

In funzione della manifestazione sono previste variazioni al traffico e limitazioni: dalle ore 7 di sabato 15 maggio entrano in vigore: il divieto di sosta con rimozione forzata in via Brighinzio (tratto compreso tra via G. Bicheri e corso De Gasperi), corso De Gasperi (viale compreso tra piazza Roma e piazza S. Eusebio), piazza S. Eusebio (viale compreso tra corso De Gasperi e via G. Bicheri); divieto di circolazione in via Brighinzio (tratto compreso tra via G. Bicheri e corso De Gasperi).

Dalle 21 di sabato 15 maggio: divieto di sosta con rimozione forzata in piazza Roma (tutta l’area ricompresa tra parco Kennedy ed il viale di stazionamento dei taxi); corso Garibaldi (ultimo tratto della carreggiata direzione piazza Roma); viale Locarni; piazza Sant'Eusebio (viale compreso tra via Guala Bicheri e piazza D’Angennes e viale ricompreso tra via Gifflenga e sottopasso); via Galileo Ferraris (tratto compreso tra piazza Roma e piazza Guala Bicheri); corso Italia (tutto ad eccezione del controviale); divieto di circolazione in piazza Roma, viale Locarni, corso De Gasperi.

Dalle ore 5 di domenica 16 maggio: chiusura del sottopasso tra piazza Sant'Eusebio e via Restano; chiusura di tutti i tagli sul viale di corso Italia. Dalle 7 di domenica 16 maggio: divieto di sosta con rimozione forzata lungo tutto il percorso della gara ciclistica: corso Matteotti (tratto compreso tra corso Italia e via Viviani), via Viviani, corso Bormida (nel tratto compreso tra via Viviani e corso Papa Giovanni Paolo II, e carreggiata lato scuola Pertini nel tratto compreso tra corso Papa Giovanni Paolo II e via Cirenaica), corso Tanaro (carreggiata lato scuola Pertini), corso Salamano (tratto compreso tra piazza Sardegna e la S.P. 31-bis compreso controviale).

Dalle 9: divieto di circolazione in piazza Sant'Eusebio e corso Italia (eccetto controviale).

Il percorso di gara verrà completamente inibito alla circolazione a partire dalle ore 9,45 (15 minuti prima della partenza) sino a completo passaggio dei corridori e, successivamente, dalle 12,15 (orario presunto di arrivo dei primi corridori) sino al termine della gara ciclistica. Tutte le intersezioni stradali ricadenti nel percorso di gara saranno precluse e presidiate da personale del Corpo di Polizia Locale e/o da Volontari della Protezione Civile, dell’Associazione Carabinieri in Congedo e dal Gruppo Alpini. La tangenziale (S.P. 31-bis) sarà percorribile solo sino alla rotatoria posta all’altezza di strada Asigliano per chi proviene da Casale e solo sino all’intersezione “quadrifoglio” per chi proviene da Torino/Biella. La rotatoria posta all’intersezione tra corso Bormida, corso Tanaro, corso De Rege e corso Papa Giovanni Paolo II verrà considerata unico varco di attraversamento da una parte all’altra della città, pertanto, coloro i quali avessero esigenza e urgenza di spostarsi dal lato est al lato ovest della città o viceversa dovranno recarsi presso la suddetta rotatoria la quale, tuttavia, verrà completamente chiusa al traffico a ridosso dell’orario di passaggio dei corridori. Il Cimitero di Billiemme sarà raggiungibile transitando dal quartiere Cappuccini e percorrendo il seguente itinerario: via Lamporo – via Canton Bielliemme – via Montebello – via Tigrai. Regione Piemonte Città di Vercelli Corpo di Polizia Locale.

In funzione della chiusura delle strade ricadenti nel percorso di gara, le linee urbane del servizio di trasporto pubblico subiranno le seguenti modificazioni: per l’intera giornata di domenica 16 maggio il capolinea di piazza Roma è temporaneamente spostato all’Autostazione di corso Gastaldi; per linea 1 l’itinerario di ritorno al capolinea subirà la seguente deviazione: via Paggi, via Goito, piazza Paietta, largo D’Azzo, piazza Paietta, largo B. Cagliari, corso Fiume, corso Gastaldi e Autostazione; le corse delle 11,53 e delle 12,53 arriveranno solo sino a piazza Lazio e non serviranno il quartiere Cappuccini; le restanti corse non subiranno deviazioni di itinerario, ad eccezione di quella sul ritorno al capolinea, così come sopra specificata, ma potranno registrare ritardi.

Llinea 3: dall’Autostazione il quartiere Isola verrà servito con percorso ordinario; il quartiere Cervetto verrà raggiunto dal quartiere Isola, mediante il seguente itinerario: via Trieste, via Dei Ciudin, sottopassaggio ferroviario, viale Torricelli, viale Volta dopodichè l’autobus farà ritorno, su stesso itinerario, al quartiere Isola, dal quale verrà raggiunta l’Autostazione con percorso ordinario; il Cimitero di Billiemme e il quartiere Aravecchia verranno serviti mediante il seguente itinerario: Autostazione, corso Gastaldi, corso Fiume, via Paggi, via Tasso, via Massaua, viale Rimembranza, viale Aeronautica, via N. Palli, corso XXVI Aprile, via Baracca, via Zambeccari, corso Avogadro di Quaregna, viale Rimembranza, via Massaua, via Tasso, via Paggi, corso Fiume, corso Gastaldi e Autostazione.

Il Corpo di Polizia Locale, nell’ottica della massima collaborazione, è a disposizione dell’utenza ai seguenti recapiti telefonici: 0161/296711 – 0161/392939,