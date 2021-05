Consiglio dei ragazzi al lavoro per rinnovare Parco Camana

Dopo tre incontri online, finalmente il Consiglio Comunale dei Ragazzi di Vercelli si è potuto riunire in presenza, in un contesto straordinario: per garantire il distanziamento e le misure di sicurezza vigenti, il CCR è stato convocato in Parco Camana, proprio nel luogo che i ragazzi andranno a trasformare con i nuovi progetti.

Infatti, dopo le richieste dello scorso anno, relative alle strutture dell’area dedicata ai più giovani, in questi mesi, i rappresentanti di tutte le classi seconde delle Scuole Secondarie di Secondo grado della città, hanno elaborato una proposta per realizzare un murale e un evento di inaugurazione dello spazio ristrutturato.

Durante l’incontro, è anche avvenuta l’elezione del nuovo sindaco dei ragazzi: un lungo confronto tra molti candidati ha portato a scegliere Caterina Casalone, che ha accettato l’incarico, ricevendo la fascia tricolore dalle mani di Anita Portafoglio, che ha ricoperto precedentemente l’incarico. Completano la Giunta dei ragazzi il vice-sindaco Lorenzo Carsicano, l’assessore alla Cultura Gabriele Varalda, l’assessore al Bilancio Michelle Vigna e l’assessore agli Eventi Michelangelo Cossa.

Il nuovo sindaco dei Ragazzi è subito entrato nel ruolo presentando al sindaco, Andrea Corsaro, il progetto elaborato: accogliendo con entusiasmo la proposta, Corsaro si è confrontato sui vari aspetti realizzativi affinché i ragazzi possano procedere con il proprio lavoro, coadiuvati dall’assessore alle Politiche Giovanili Emanuele Pozzolo, che segue con passione l’operato del CCR.

«Non possiamo che essere orgogliosi dello spirito di responsabilità e partecipazione dimostrato dalle ragazze e dai ragazzi del Consiglio comunale durante questi mesi particolari - sottolinea Corsaro - un esempio per tutta la città e una grande speranza per il futuro».

«Proprio nel momento più difficile il CCR ha saputo reinventarsi - aggiunge l’Assessore Pozzolo - a dimostrazione di quanto si possa imparare e guadagnare dai più giovani se viene lasciato loro il giusto spazio».

Durante la prossima seduta verrà realizzato un video per comunicare a tutta la cittadinanza le idee approvate, sempre coordinati dagli operatori dell’Associazione Itaca, con il sostegno degli insegnanti.

Anche quest’anno il progetto è sostenuto con un contributo dalla Fondazione CRT.