Centro Nuoto, lavori al via. Entro l'anno la struttura sarà abbattuta

Tecnici al lavoro, dalla giornata di martedì, per la seconda fase del cantiere di trasformazione del vecchio Centro Nuoto in una piscina estiva.

Dopo la rimozione dell'eternit dalle coperture, effettuata nelle scorse settimane da AlbaTetti, la ditta aggiudicataria della seconda fase di esecuzione dei lavori, la Cogeas di Asti, ha iniziato l'attività di pulizia e sistemazione dell'area sulla quale verrà piazzata la gru da utilizzare per spostare travi e pannelli della vecchia piscina coperta vercellese, da anni chiusa dopo che il cedimento di parte del controsoffitto aveva fatto emergere la presenza dell'eternit.

«Un pezzo per volta prosegue la sistemazione dell'area», dice l'assessore ai Lavori pubblici, Massimo Simion tra i promotori del progetto di abbattimento del vecchio impianto.

Entro il 2021 la ditta appaltatrice ultimerà la demolizione dello stabile per poi passare alla trasformazione della vasca in una struttura estiva. I lavori sono stati finanziati attraverso il mutuo con l'Istituto per il Credito Sportivo e il bando 2020 "Sport missione Comune" che ha consentito, negli ultimi anni, di rinnovare la gran parte delle strutture sportive vercellesi: dai campi di calcio per le squadre giovanili, ai palazzetti dello Sport di Concordia e Isola, per arrivare alla pista di atletica e alla piscina.

Intanto, sperando che il meteo volga definitivamente al bello, dal 28 maggio verrà aperta al pubblico la piscina estiva dell'ex Enal: «La novità dell'anno - spiega Simion - è il rifacimento della pavimentazione: al posto del cemento gli utenti della piscina troveranno un tappeto di erba sintetica da piscina che renderà l'ambiente più piacevole e accogliente».