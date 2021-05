Vercelli - Pengzhou: l'amicizia si rinsalda nel segno della cultura e dei giovani

Riprendono nel segno della cultura le iniziative di collaborazione con la vittà cinese di Pengzhou, legata a Vercelli da un'amicizia nata alcuni anni fa e molto vicina alla città soprattutto nelle prime fasi della pandemia. In questi giorni l’Ufficio degli Affari Esteri di Governo Popolare Municipale di Pengzhou, ha inviato all’assessore all’Istruzione Gianna Baucero, l’invito a partecipare a un’iniziativa culturale destinata alle scuole cittadine. Il progetto si chiama “Stagione di Scambio Cloud di Pengpeng - “Pengzhou Youth Link 2021” e confluirà in una mostra online di calligrafia e pittura e in una mostra offline sempre di calligrafia e pittura alla quale gli studenti vercellesi potranno partecipare inviando in Cina i seguenti lavori: fotografie dei loro disegni ispirati a questo tema: Città natale ai miei occhi. Le opere saranno esposte in lotti e periodi diversi sull’account pubblico WeChat. Successivamente, saranno esposte nelle gallerie d'arte online e offline. La scadenza per la presentazione della versione digitale delle opere è il 10 giugno 2021. La versione digitale dell'opera inviata deve essere un'immagine ad alta definizione in formato JPG, la cui dimensione deve essere di 1-10 MB.

Una sezione è invece dedicata alle opere in modalità grafica, per esempio sotto forma di calligrafia o di pittura, che in questo caso saranno esposte in una mostra offline e in gallerie d’arte. Queste opere cartacee devono avere le seguenti dimensioni: 60 × 80 cm - 120 × 120 cm e devono essere inviate all'Ufficio degli Affari Esteri del Governo Popolare Municipale di Pengzhou entro il 30 giugno 2021. Dopo il termine della mostra, le opere grafiche verranno trattenute dall'Ufficio degli Affari Esteri del Governo Popolare Municipale di Pengzhou e non saranno restituite. Tutte le opere cartacee originali devono essere inviate all'Ufficio degli Affari Esteri del Governo Popolare Municipale di Pengzhou entro il 30 giugno 2021.

L'invito a partecipare è rivolto ai giovani tra i 5 e i 17 anni; e i vincitori riceveranno delle attestazioni sulla vincita e dei souvenir tipici della Città di Pengzhou. Tutti i partecipanti riceveranno dei souvenir caratteristici; mentre le opere saranno utilizzate solo per la comunicazione a scopo di interesse pubblico, non per motivi commerciali.

«Da quando è nato il gemellaggio tra Vercelli e Pengzhou - scrivono dalla città cinese - le due città hanno avuto scambi amichevoli e approfonditi che hanno condotto ad un rapporto di profonda amicizia e nonostante la distanza, Pengzhou si ricorda costantemente di Vercelli e si interessa con viva attenzione alla nostra sicurezza e alla nostra salute».

Ne è stata una prova la consegna di ben due grandi forniture di mascherine e altri dispositivi di sicurezza che Pengzhou ha voluto regalare al Comune, per chi ne avesse bisogno. Questo progetto destinato ai giovani, vuole invece mettere in comunicazione le due città e mantenere vivi i rapporti di amicizia e le relazioni diplomatiche.

«Ai giovani vercellesi spetta il compito importante di diventare ambasciatori della loro città e portare lontano il messaggio di amicizia e ci cooperazione tra i nostri due popoli - commenta il sindaco Andrea Corsaro -. E' bello pensare che siano i ragazzi a farsi portavoce della gratitudine di Vercelli e della ferma intenzione di tutta la città a mantenere vive la relazioni di amicizia con la comunità cinese di Pengzhou».

Al sindaco si unisce l’assessore Gianna Baucero, che desidera «ringraziare per la collaborazione tutte le scuole che parteciperanno all’evento, anche in un momento critico come quello della pandemia e della fine dell’anno scolastico. I giovani sono il nostro futuro, è giusto che siano loro a conservare e approfondire i legami tra Vercelli e il mondo».