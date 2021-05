Trino, 800 vaccini alla settimana e adesioni record in tutte le fasce d'età

Trino procede con la sua campagna vaccinale a tappeto, ottenendo risultati di tutto rilievo in termini di numeri e adesioni.

«Sono state circa 800 le vaccinazioni effettuate questa settimana nella struttura vaccinale», spiega il sindaco, Daniele Pane, fornendo poi un elenco dettagliato per fasce d'età.

Complessivamente, tra gli over 80, 686 persone sono state vaccinate con la prima dose pari al 88,29% dei residenti. 639 quelli di seconda dose pari al 82%.



Nella fascia 70-79 sono 636 i soggetti vaccinati con la prima dose, pari al 82% dei residenti, e 161 quelli con la seconda dose pari al 20%.



Nella fascia 60-69 anni 634 soggetti sono stati vaccinati con la prima dose, pari al 63% dei residenti e 128 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose, pari al 12%



«Complessivamente - spiega ancora Pane - sono 2.474 i residenti vaccinati con la prima dose, pari al 36,10%, e 1.169 quelli che hanno avuto anche la seconda dose pari al 17%. Percentuali altissime - rileva ancora il sindaco - che, escludendo gli under 16, oggi non vaccinabili, ci portano al 42% della popolazione trinese vaccinata con almeno una dose. Attualmente i soggetti iscritti nelle varie categorie ancora da vaccinare sono 200 circa e puntiamo nel corso di questa settimana a procedere a vaccinarli tutti. Potremo così passare alla successiva fascia 50-59 per la quale si sono aperte le adesioni la scorsa settimana».