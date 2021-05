Vaccinazioni in Piemonte: da oggi si potrà sapere quando arriva il proprio turno

Nuovo passo avanti, dalla giornata di oggi, per i piemontesi che ancora non hanno ricevuto il vaccino anti Covid. Sul portale "Il Piemonte ti vaccina", diventato ormai punto di riferimento per le adesioni di tutte le fasce d'età già raggiunte dalla campagna, sarà infatti possibile conoscere il proprio "percorso" in attesa della somministrazione.

«Sarà indicata la decade in cui il cittadino riceverà la dose di vaccino - ha già avuto modo di spiegare il governatore del Piemonte, Alberto Cirio - Se qualcuno non si presentasse, sarà richiamato al termine della lista relativa alla sua fascia d'età».

Inoltre, sempre sul portale dei vaccini piemontesi, da domani sarà possibile formulare la propria adesione per le persone di età compresa tra i 50 e i 55 anni (mentre per la fascia 55-59 il meccanismo è già partito lo scorso 4 maggio).