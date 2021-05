Rices, sconfitta che brucia

Brutta sconfitta per i Rices di Coach Antonio Galdi per 47 a 49 contro Zerouno San Mauro Basket. A risentirne è stato lo spettacolo anche se le emozioni, e le occasioni per ottenere la vittoria, non sono mancate. Il primo match del girone di ritorno, caratterizzato più dagli errori che dal resto, vede uscire sconfitti i vercellesi. Le poche realizzazioni, da parte di entrambe le squadre, sono un chiaro segno di come la partita fosse stata in equilibrio per la maggior parte del tempo. Ai Rices, per questione di cinismo e poca fortuna, arriva la prima doccia fredda.

La cronaca della partita

Si interrompe il dato che ha accompagnato i vercellesi in tutto il girone d’andata: i Rices, questa volta, nonostante abbiano vinto il possesso di palla a due, escono sconfitti dalla gara serale di sabato 8 maggio. Nel primo quarto sono subito i padroni di casa che, in meno di 10 secondi effettivi, realizzano la prima tripla e si portano avanti. È solo dopo due minuti di gioco, quando sul tabellone mancano 8 minuti alla prima sirena, che gli ospiti realizzano (con un tiro libero) il primo canestro della gara. Per i successivi 180 secondi i Rices e Zerouno hanno difficoltà a segnare e la partita, dal punto di vista delle emozioni, ne risente. Va sottolineato come poi, passata la prima metà di gara, siano i Rices ad allungare: a quattro dalla fine, i Rices conducono per 5-1. I padroni di casa, nel finale, non riescono ad allungare (come avrebbero meritato) e San Mauro riesce, tramite buone difese e contropiedi incisivi, a pareggiare i conti: al termine della prima frazione si chiude in pareggio; 9-9 e partita ancora tutta da vivere.

Nel secondo quarto sono i Rices a partire meglio ed a realizzare in primo canestro (da tiro libero) e a riportarsi nuovamente in vantaggio. È però quando mancano circa 9 minuti al termine della metà della gara che gli ospiti iniziano a prendere il sopravvento: errore in transizione da parte dei vercellesi, contropiede ospite e vantaggio Zerouno; 12-13 sul tabellone luminoso. Con il passare dei secondi il parziale inizia a diventare sempre più pesante: a cinque dalla fine i padroni di casa si trovano sotto di sette punti. Con lo scorrere dei minuti i Rices accorciano (trovando anche il pareggio per qualche secondo) ma gli ospiti continuano a dettare il ritmo della gara ed a restare in vantaggio: 23-25 il risultato che si legge sul tabellone durante il suono della sirena che indica la fine della prima metà di gara.

L’inizio del terzo quarto vede ancora, nuovamente, i Rices scendere meglio in campo: poco più di 60 secondi (effettivi) di gioco e sorpasso vercellese: 27 a 25 e gara che sembra riaperta. Sfortuna vuole che i padroni di casa non hanno saputo capitalizzare le tante occasioni avute, a metà della terza ripresa il parziale è tutto a favore degli ospiti: 28 a 34 e distanza che, lentamente, sembra essere sempre più incolmabile. Nessuna delle due formazioni in campo riesce, ancora, a trovare il prezioso canestro ed il parziale resta invariato: 28 a 34 e partita, dettata dai molti errori e dal poco cinismo, che sembra compromessa.

L’ultimo quarto, ancora, dopo quaranta secondi, vede la realizzazione del primo canestro (da due punti) da parte dei padroni di casa. L’ondata verde continua e, dopo pochi secondi, si ha ancora un importante canestro da due punti per i vercellesi: in meno di sessanta secondi i Rices recuperano 4 punti e si portano, sul parziale, di 32 a 34. A 300 secondi dalla fine, nonostante il buon momento dei padroni di casa avesse pesato molto sull’equilibrio della partita, Zerouno conduce 34 a 38. A pochi secondi dalla metà dell’ultimo quarto i Rices accorciano nuovamente: 36 a 38 e gara che, sembra, essere ancora in piedi e pronta ad essere ribaltata. Le sensazioni si confermano: a 2 minuti e 51 secondi dalla sirena i Rices, con grande orgoglio, trovano il pareggio e si portano sul 41 a 41. A due dalla fine l’insperato succede: canestro fondamentale e Rices in vantaggio per 44 a 42.

Sfortunatamente Zerouno non si abbatte, nonostante la doccia fredda, e riesce – in qualche modo – a riportare il muso davanti: 44 a 46 a 90 secondi dalla fine. Non basta la tripla, per i Rices, sulla sirena: al termine della gara si impongono, per 47 a 49, gli ospiti. La gara non è stata “esteticamente” entusiasmante, ma è stata maschia e viva: la sconfitta brucia ma Coach Galdi ed i suoi ragazzi sapranno, assolutamente, riprendere la giusta via che avevano realizzato durante il girone d’andata.

Il tabellino del match

(9-9); (23-25); (28-34); (47-49)

Gangone 1; Agolia; Giordano 2; Morello 18; Raise 13; Reiser; Cattaneo; Giromini 9; Vercellone; Martinotti; Ghezzi 4; Provera; ALL. GALDI