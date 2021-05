Giro: a Novara vince Tim Merlier, Ganna rimane in Rosa. E Vercelli sogna un arrivo di tappa

La seconda tappa del 104° Giro d’Italia è stata conquistata da Tim Merlier. Sul traguardo di Novara il belga ha battuto in volata Nizzolo. Filippo Ganna resta in rosa anche oggi.

Intanto il passaggio del Giro ha ridato vigore al sogno di tanti appassionati vercellesi di due ruote di vedere, magari già il prossimo anno, un arrivo di tappa in città. A farsi portavoce dei sogni dei tanti appassionati è il presidente del Consiglio comunale, Gian Carlo Locarni che, pubblicando una bella foto dei ciclisti in transito tra le risaie allagate, scrive: «Non sono un appassionato di ciclismo ma ritengo che una manifestazione di questa portata sia una vetrina per il territorio oltre che una bellissima esperienza per gli appassionati. Quindi diverrò logorroico e pedante con sindaco e assessori affinché si riesca a portare un traguardo di tappa a Vercelli il prossimo anno e nella veste di presidente della consulta per lo sport di Anci Piemonte farò lo stesso con me stesso».

E chissà che, questa volta, il sogno di tanti vercellesi affezionati alla storica competizione non si possa davvero avverare.