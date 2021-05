Ex Enal, un polo culturale e il secondo teatro cittadino faranno rivivere il complesso

Un polo culturale che offra nuovi spazi alla città e che permetta di recuperare uno stabile prestigioso, ormai da tempo inutilizzato.

Vercelli partecipa al bando "Ics 2021 Cultura missione Comune" dell’Istituto Credito Sportivo, con un progetto relativo al recupero dell’immobile Ex Enal ed Ex Cinema Astra per un importo massimo presunto di spesa che potrà arrivare a 1.800.000 mila euro, somma che verrà resa disponibile attraverso un mutuo a tasso zero con l’Istituto per il Credito Sportivo.

«Questo progetto permetterà di offrire alla città un secondo teatro, oltre al Civico, per eventi culturali, spettacoli e saggi di danza», spiega il vice sindaco Massimo Simion.

Così, per sfruttare l'occasione di ridare vita al complesso realizzato negli anni '30 del 1900, la giunta ha deliberato una variazione di bilancio propedeutica alla riqualificazione dell’immobile: il documento verrà presentato nel corso del prossimo Consiglio comunale, chiamato a ratificare la variazione di bilancio, e poi inviato all'Istituto per il Credito Sportivo che - come si è visto per gli impianti comunali già ristrutturati utilizzando questi bandi - è molto rapido nell'erogazione dei fondi. Il Comune, dal canto suo, co-finanzierà l'intervento e predisporrà il progetto complessivo di riqualificazione.

«E' un'occasione unica per rilanciare la struttura creando un secondo polo culturale cittadino - aggiunge Simion - A breve verrà affidato l’incarico per il progetto definitivo; prima presenteremo il progetto, prima avremo i soldi per riqualificare la struttura».

Dalla sua chiusura, avvenuta nei primi anni 2000, l'ex cinema Astra non ha mai trovato una sua nuova destinazione e lo stesso è stato per l'ex Enal. Comune e Provincia, una quindicina di anni fa, avevano recuperato lo stabile per destinarlo a risoteca di Vercelli. Ma il progetto di creazione del polo di valorizzazione del prodotto principe delle campagne vercellesi si era poi bloccato e, nel corso della passata amministrazione, era anche stato revocato. L'amministrazione Forte aveva poi per due volte aperto la raccolta di manifestazioni di interesse per destinare l'immobile ad attività diverse ma anche in questo caso non si era poi giunti alla definizione di alcun progetto. Il secondo bando, che si era chiuso senza la presentazione di alcuna proposta, era scaduto dopo le elezioni del 2019, quando alla guida della città era tornato Andrea Corsaro e la neo eletta amministrazione, aveva deciso di abbandonare quella strada.

Ora l'immobile di piazza Cesare Battisti potrebbe finalmente tornare a vivere.