I successi dell'Engas Hockey Vercelli festeggiati in Comune

Mentre si attende l'avvio delle final four per che potrebbero sancire il ritorno di una formazione vercellese nella massima serie, l'Engas Hockey Vercelli è stata ospite in Comune, venerdì, per festeggiare le due Coppe Italia vinte in B1 e A2 nei giorni scorsi.

Un successo straordinario, quello già raggiunto dall'Hockey Vercelli, come hanno ricordato il sindaco Andrea Corsaro e l'assessore allo Sport, Mimmo Sabatino, incontrando il presidente dell’Engas Gianni Torazzo, il direttore generale (e omonimo dell’assessore) Domenico Sabatino, il responsabile della Comunicazione e consigliere Paolo Gallione e il capitano della squadra di A2 Marco Motaran.

Congratulandosi per lo storico successo, sindaco e assessore hanno augurato il meglio alla società vercellese e festeggiato insieme ai dirigenti l'importante traguardo raggiunto. Per altro, nei prossimi mesi, anche il "tempio" dell'hockey vercellesi, il Pala Pregnolato del rione Isola, sarà oggetto di un importante intervento di ristrutturazione e adeguamento: lavori molto importanti dal punto di vista strutturale che offriranno però la possibilità di avere un palazzetto del tutto rinnovato e pronto per accogliere le grandi sfide del futuro. E, covid permettendo, anche le urla di incitamento del pubblico.