Recuperate a Parma le 11 stazioni della Via Crucis rubate a Civiasco - FOTO

Sono state recuperate dai carabinieri le 11 stazioni della Via Crusci rubate il 30 agosto del 2017, dal santuario sito nell’isolata località Frassineto del Comune di Civiasco. Ignoti malfattori avevano forzato la porta di ingresso d asportato tutte le stazioni della via crucis appese alle pareti: si trattava di quadri lignei risalenti al 1700.

I carabinieri di Varallo eseguivano dapprima un sopralluogo e poi ricevevano dal parroco di Varallo la denuncia di furto unitamente alle schede tecniche, contenenti le immagini e le descrizioni delle opere d’arte, che provvedevano ad inviare al Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale di Roma ove venivano inserite nella banca dati dei beni culturali associati a fatti reato, un archivio elettronico che contiene tutte le immagini e le descrizioni delle opere d’arte provento di delitto asportate in Italia.

Grazie a questa schedatura i carabinieri della Sezione Antiquariato del Reparto Operativo del Comando Tutela Patrimonio Culturale di Roma, hanno avviato delle indagini atte a rintracciare le opera d’arte asportate ed identificare i responsabili del furto.

Le ricerche sono state estese in tutta Italia e nel mese di ottobre dello scorso anno, durante un controllo degli espositori presenti alla manifestazione denominata “Mercante in fiera” svoltasi a Parma, ove convergono antiquari e collezionisti da tutto il mondo, i carabinieri hanno individuato in uno stand 11 dipinti rappresentanti delle stazioni della via Crucis. Trattandosi di arte sacra spesso provento di furto nelle chiese, sono stati immediatamente fotografati e comparati con le immagini contenute nella citata banca dati che dopo poco forniva un riscontro positivo.

Sono stati, quindi, sequestrati al venditore che è stato deferito per ricettazione di opere d’arte alla Procura della Repubblica di Parma che ha disposto la restituzione.

Nel pomeriggio del 7 maggio, si è provveduto alla riconsegna delle 11 stazioni della via crucis da parte dei carabinieri del nucleo di Tutela del Patrimonio e della stazione di Varallo, nelle mani di don Roberto Collarini che ha ringraziato i carabinieri a nome dell’intera comunità di Civiasco, per l’epilogo positivo della vicenda.