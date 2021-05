Aism in lutto, morta a 58 anni Rita Casè

Gravissimo lutto per l’Associazione Sclerosi Multipla di Vercelli che piange la morte della vice presidente, Rita Casè, 58 anni appena, uccisa da un male improvviso. Ex dipendente Asm, da poco in pensione, Casè viveva a Palestro insieme al marito Antonio Vodano, insegnante. Oltre al marito, Casè lascia figli Marco e Andrea, il nipotino Alessandro, un fratello e una sorella.

Attivissima nell'associazione e apprezzata per la personalità e il carattere, Rita Casè lascia un grande vuoto. Da decenni era impegnata nell'associazione, prima come volontaria e in tempi recenti come vice presidente e tesoriera.

Lunedì alle 10, nella chiesa di Palestro verranno celebrate le esequie della donna