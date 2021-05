Stroppiana, addio a Giovanni Oppezzo, ex sindaco e insegnante all'Iti

Stroppiana dice addio all'ex sindaco Giovanni Oppezzo, 88 anni, per molto tempo figura di primo piano nella vita del paese e non solo per la carica di primo cittadino ricoperta tra gli anni ’80 e ’90 ma per il grande impegno profuso a favore del paese

A ricordarlo, è l'attuale sindaca, Maria Grazia Ennas: «Hai fatto tanto per Stroppiana, da quando sei stato Sindaco del nostro paese fino a qualche anno fa, come responsabile della Biblioteca e alla Società di Mutuo Soccorso, quando per problemi di salute hai deciso di lasciare. Ti ricorderemo sempre e grazie per tutto ciò che hai fatto per il tuo paese. A nome dell’Amministrazione comunale, del Segretario e delle impiegate si formulano alla cara Mariuccia le più sentite condoglianze».

Anche Pino Carenzo, a sua volta sindaco di Stroppiana, ricorda Oppezzo come un caro amico: «Creatore della nostra Biblioteca Civica e del nostro Archivio Storico. Grazie alla sua tenacia, la Società di Mutuo Soccorso è rinata nei primi anni 2000 con il suo restauro ed il restauro della bandiera storica e degli arredi. Ciao Giuan, fai un buon viaggi

Oppezzo lascia la la moglie Mariuccia e i nipoti Livio e Fabrizio. Sabato 8 maggio, alle 16,30 verrà recitato il rosario nella chiesa parrocchiale di Stroppiana, dove, lunedì alle I funerali si svolgeranno i funerali.